L’Amap informa che per eseguire l’intervento di riparazione della perdita verificatesi lo scorso 8 novembre sull’adduttore Jato, nel territorio di Terrasini, sarà costretta, con inizio dalle 16 e, salvo imprevisti, fino alla serata del 18 novembre, a interrompere l’erogazione idrica ai seguenti Comuni della costa ovest del Palermitano: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci e Isola delle Femmine, nonché all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino.

L’intervento di riparazione è stato differito a causa del persistere delle condizioni di emergenza idrica che, hanno impedito il fermo dell’adduttore. L’erogazione sarà ripristinata a lavori ultimati e si normalizzerà nelle 24 ore successive. L’intervento di riparazione non comporterà disservizi per la città di Palermo.

“La perdita idrica all’adduttore Poma, è aumentata in maniera sensibile -dice la Presidente Amap Maria Prestigiacomo – di conseguenza l’intervento di sostituzione di una parte dell’adduttore, non è più rinviabile. Infatti da oggi pomeriggio, si chiuderà l’immissione in rete dell’acqua del Poma e una volta svuotato il tubo, si procederà alla sostituzione di una parte dell’adduttore. Tutto ciò per evitare possibili danni alle case, alle campagne e alla popolazione” .

L’erogazione sarà ripristinata, tempestivamente, a lavori ultimati e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Dall’acquedotto precisano che l’intervento di riparazione non comporterà disservizi per la città di Palermo.