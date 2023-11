Ad appena due settimane dall’ultimo episodio un nuovo incendio è divampato nel bar “La Cassatella”. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute oggi in viale Regione Siciliana Sud Est, all’altezza di via Palmerino, per spegnere le fiamme che, secondo una prima ricostruzione, sono partite dalla friggitrice in funzione durante la preparazione.

I dipendenti hanno lanciato l’allarme

A lanciare l’allarme, oltre agli stessi dipendenti, sono stati alcuni passanti e una inserviente che lavora in una casa di riposo che si trova al piano superiore. I vigili del fuoco infatti hanno fatto evacuare la struttura, che si era riempita di fumo, accompagnando gli ospiti in una terrazza in attesa di fare areare tutte le stanze.

Intervento tempestivo

Dalla segnalazione all’arrivo delle squadre antincendio sono passati poco più di 10 minuti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, riuscendo così a circoscrivere il rogo all’interno della cucina e ad evitare ulteriori danni. Conclusa l’operazione sarà eseguito un sopralluogo accurato per stabilire con certezze le cause.

Il primo incendio ad inizio novembre

Un incendio ha danneggiato il bar ad inizio novembre. Il rogo, avvenuto nelle cucine, a quanto pare è stato provocato da un guasto al termostato di una friggitrice, a ha danneggiato il bar che tra l’altro si trova sotto una casa di riposo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Il locale è stato momentaneamente chiuso, ma gli impiegati sono all’opera per ripulire e riaprire quanto prima l’attività.

Incendio a baracche abusive di Borgo Nuovo, indaga la polizia

Incendio alle baracche abusive di via Bronte a Palermo a metà ottobre, nel quartiere di Borgo Nuovo. Indaga la polizia per riuscire a ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto la causa del rogo. E’ scattato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco nel cuore della notte e solo grazie al loro tempestivo intervento si è evitato il peggio. Al momento indagini sotto strettissimo riserbo, si sta valutando se dietro possa esserci un raid doloso.

I danni fortunatamente sono stati abbastanza contenuti. Infatti in via Bronte insisterebbero diverse baracche abusive, una accanto all’altra. Le fiamme dunque rischiavano di creare un enorme incendio. Alla fine i pompieri sono riusciti ad evitare il propagarsi dell’incendio e il fuoco è stato contenuto a solo due baracche. All’interno un motociclo e vari rottami e altri materiali ferrosi e di scarto.

Sul posto con i pompieri la polizia di Stato ed al momento non si esclude alcuna pista. Quindi n’è il dolo, né tantomeno le cause accidentali. All’interno di queste baracche c’è molto materiale altamente infiammabile accatastato. Non è quindi escluso anche il rogo di natura accidentale, considerata la cattiva conservazione della roba al suo interno.