Continua il lancio di modelli legati al mondo dello spazio

Nuova luna piena, nuovo modello di orologio per il quale fare la fila per ore. I fans e i collezionisti del noto accessorio da polso di Palermo sono tornati a farsi notare, radunandosi questa mattina in via Ruggero Settimo al fine di acquistare il nuovo modello proposto dalla featuring fra i due noti brand di settore, ovvero Omega e Swatch, dedicati alla serie MoonSwatch. Una linea di orologi dedicati allo spazio ed avviata nel 2022, con l’antesignano uscito in occasione del sessantennale dell’avvio delle missioni Apollo e con il relativo inizio del programma spaziale “Artemis”, volto al ritorno dell’uomo proprio sul satellite terrestre.

Il nuovo modello dedicato a Nettuno

Un modello che, questa volta, non è dedicato nello specifico alla Luna ma bensì a Nettuno. Un pianeta del sistema solare che di satelliti ne ha ben quattordici e di cui si è parlato nelle ultime settimane a causa del diradamento delle nuvole dalla sua atmosfera. A tal proposito, l’orologio in questione è stato rinominato “Mission To Neptune Moonswatch”. Accessorio dal colore blu con rifiniture in nero, proprio in onore del gigante ghiacciato. La cassa ha un diametro di 42 millimetri, con le lancette dorate e rivestite con oro riciclato proveniente dalla raffineria certificata Omega e prodotto soltanto durante la luna piena del 1 agosto.

Tante le person in coda

In tanti, già dalle prime ore della mattina, si sono radunate presso il punto vendita per accappararsi uno degli orologi in vendita. Fra chi aspetta, c’è chi acquisterà l’oggetto per sè, mentre qualche altro pensa di fare l’affare rivendendolo online. Code che non sono nuove nel settore visto che, anche negli anni ’90, si assisteva ad episodi del genere. Sempre il noto brand cronometristico è stato protagonista, lo scorso anno, è stato protagonista della vendita di un orologio in edizione limitata dedicato alle missioni Apollo. Più recentemente, ad inizio luglio, ha proposto un modello dedicato alla “luna della fragola”, ovvero al nome che gli indigeni americani davano alla luna piena di luglio, periodo nel quale si raccolgono appunto le fragole.