Fans in attesa in via Ruggero Settimo

Scoppia di nuovo la ‘Swatch mania‘ a Palermo. Diverse decine di persone si sono radunate questa mattina in via Ruggero Settimo per attendere l’apertura del negozio del noto brand di settore al fine di potere acquistare un nuovo particolare modello. Si tratta di “Moonswatch“, serie avviata lo scorso anno con un orologio dedicato al cinquantennale delle missioni ‘Apollo’. Un accessorio, quello creato nel 2023, ispirato invece alla ‘luna della fragola‘. Espressione che si rifà al nome che le tribù indigene americane hanno dato alla luna piena di giugno, in quanto questo particolare posizionamento astrale fra la Terra e il suo satellite coincideva con il periodo della raccolta delle fragole.

Le peculiarità e il legame con la Luna

Un orologio che presenta al suo interno alcune peculiarità tecniche e strutturali. Fra queste, la lancetta dei secondi è realizzata in oro diciotto carati. Sulla stessa risultano disegnate alcune fragole, chiaro richiamo alla luna piena del mese di giugno. Sulla parte posteriore è invece presente un riferimento alle missioni sulla Luna, tornate recentemente di attualità visti i programmi spaziali della Nasa nell’ambito delle missioni Beyond. Al di là dei fatti legati all’astronomia, sono diversi gli appassionati che questa mattina si sono radunati davanti al negozio di via Ruggero Settimo per acquistare uno degli orologi in vendita.

I fans in coda in via Ruggero Settimo

Fra chi aspetta, c’è chi acquisterà l’oggetto per sè, mentre qualche altro pensa di fare l’affare rivendendolo online. Code che non sono nuove nel settore visto che, anche negli anni ’90, si assisteva ad episodi del genere. Più di recente, sempre il noto brand cronometristico è stato protagonista, lo scorso anno, della vendita di un orologio in edizione limitata. Fatto per il quale tanti appassionati, già durante la notte, si erano messi in coda per acquistare uno degli accessori della serie MoonShine.