E’ stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso per adulti del Presidio Ospedaliero Cervello di Palermo. Si tratta di un intervento di riqualificazione e ampliamento realizzato nell’ambito del progetto esecutivo per l’adeguamento del Pronto Soccorso e lavori complementari, finanziato con i fondi del DL 34 ex soggetto attuatore, per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.

Cosa cambia

L’intervento ha previsto la riqualificazione delle aree del precedente Pronto Soccorso, il recupero degli spazi dell’ex Ufficio Ticket e la realizzazione di una nuova area con struttura in acciaio destinata ad ospitare la camera calda a servizio del Pronto Soccorso e diversi locali di supporto, tra cui sale d’attesa per pazienti e accompagnatori, area pre-triage, deposito barelle, locali per la vigilanza e un’area di osservazione per pazienti barellati.

La nuova area d’emergenza

La nuova area di emergenza si estende complessivamente per circa 2.000 metri quadrati, suddivisi in: circa 1.050 mq dell’area del precedente Pronto Soccorso; circa 550 mq dell’area dell’ex Ufficio Ticket; circa 400 mq della nuova area dedicata alla camera calda.

All’interno del nuovo Pronto Soccorso sono state realizzate diverse aree funzionali per migliorare l’organizzazione dei percorsi assistenziali e l’accoglienza dei pazienti: area pre-triage e triage, camera calda con due corsie dedicate (percorso ambulanza e percorso auto), depositi per sedie e barelle, sale d’attesa separate per pazienti e familiari con servizi igienici, locali per la vigilanza, spazi per personale medico e infermieristico, oltre a uffici, locali tecnici e spogliatoi.

L’area clinica comprende: 6 postazioni per codici rosso/arancio; 4 postazioni per codici azzurri; 1 sala consulenze / pazienti vittime di violenza;1 sala visita per codici bianchi e verdi; 6 postazioni nella sala attesa barellati.

Sono inoltre presenti 5 sale di osservazione con 4 posti letto ciascuna (per un totale di 20 posti letto) e 2 sale di osservazione per pazienti da isolare a pressione negativa e con barella di biocontenimento. A queste si aggiunge una sala osservazione barellati con 3 postazioni dotate di prese di gas medicali.

Ora la ristrutturazione dell’ex ufficio ticket

I locali recentemente ristrutturati dell’ex Ufficio Ticket, che hanno ospitato temporaneamente il Pronto Soccorso per adulti durante i lavori, saranno destinati al Reparto di Astanteria, con 10 posti letto tecnici e 8 posti di OBI (Osservazione Breve Intensiva). In caso di necessità e di sovraffollamento sarà possibile aggiungere 2 ulteriori posti letto di astanteria e 2 barelle di OBI, per un totale di 22 postazioni.

Nel complesso, la struttura dispone sino a 64 postazioni assistenziali, tutte dotate di collegamento alle prese di gas medicali.

Uno degli elementi innovativi della nuova organizzazione dell’area di emergenza è la possibilità di riconversione rapida degli spazi dedicati all’OBI e all’astanteria, che attraverso percorsi interni dedicati e un accesso esterno indipendente potranno essere trasformati, in caso di necessità, in un Pronto Soccorso dedicato a patologie a rischio di contagio.

Il nuovo assetto rappresenta un passo importante verso un modello di emergenza sanitaria più efficiente, moderno e centrato sui bisogni dei pazienti, garantendo standard assistenziali elevati, maggiore sicurezza dei percorsi e migliori condizioni di lavoro per gli operatori sanitari.

Faraoni: “Restituiamo piena funzionalità alla struttura”

“L’inaugurazione di oggi restituisce alla piena funzionalità una delle strutture di emergenza-urgenza più grandi che abbiamo in Sicilia – afferma l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni – uno dei 25 pronto soccorso che stiamo portando a compimento in un piano di riqualificazione mai visto prima, grazie all’impulso del presidente Schifani. Oggi ridiamo alla comunità circa 2000 metri quadrati di servizi completamente ristrutturati e innovati, punto di riferimento per un territorio molto più ampio della sola città di Palermo. Siamo in un contesto in cui dobbiamo integrarci con il resto della regione. Il presidio ospedaliero Cervello ha una grande storia, con ottime professionalità capaci di dare risposte anche a bisogni di alta complessità, arginando in maniera forte la domanda di sanità orientata verso alte regioni”.

Nuovo spazio con criteri più moderni

“L’apertura di questo nuovo pronto soccorso rappresenta un traguardo significativo per la nostra azienda sanitaria e per l’intera comunità – ha detto il direttore generale, Alessandro Mazzara – Con questa struttura più ampia, moderna e funzionale rafforziamo il nostro impegno a mettere l’individuo al centro delle cure, promuovendo un modello di sanità che coniuga efficienza, qualità dell’assistenza e attenzione all’accoglienza. Il nuovo spazio – ha sottolineato il manager – è stato progettato secondo standard elevati e criteri organizzativi tra i più moderni, per garantire percorsi di cura più efficaci, ambienti adeguati e condizioni di lavoro migliori per i professionisti sanitari. Vogliamo offrire ai pazienti e ai loro familiari un luogo che unisca competenza clinica, dignità degli spazi e umanizzazione dell’assistenza. È un investimento importante nella sanità pubblica e nel diritto alla salute, reso possibile grazie al lavoro e alla collaborazione di istituzioni, professionisti sanitari e personale che ogni giorno operano con dedizione al servizio dei cittadini”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco, Roberto Lagalla, i direttori generali di Policlinico, Ospedale Civico e Asp Palermo.

