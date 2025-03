Gli animali d’affezione sono sempre più componenti stabili delle nostre famiglie ma gestire la loro salute e le loro esigenze non è sempre facile. In una società che si evolve in questo senso uno sguardo va dato an che a questi affetti.

Come sviluppare un nuovo welfare

Va in questa direzione un incontro organizzato dall’Associazione “I Sud del mondo” proprio su un nuovo welfare per gli animali di affezione. Si terrà lunedì prossimo, 17 marzo, a Mondello nei locali della Sirenetta, in via Principe di Scalea, 7, dalle ore 10.30 alle 17.00.

Una proposta di legge per il veterinario di base

“Affronteremo i temi legati agli animali da affezione – commenta Pompeo Torchia – presidente de I Sud del Mondo – e, tra questi, il servizio mutualistico veterinario con la proposta di legge sul veterinario di base, il contrasto al fenomeno dell’abbandono e la tutela dei diritti degli animali ma anche il ruolo delle associazioni, del volontariato e delle istituzioni, la tutela dell’ambiente e il benessere animale”.

Per Giuseppe Galati, responsabile scientifico de I Sud del Mondo “un momento di confronto con esperti, docenti ed esponenti delle istituzioni per sviluppare proposte utili a migliorare questa importantissima realtà degli animali da compagnia nel rapporto con la società, l’ambiente e il territorio”.

Fra i relatori anche Michela Vittoria Brambilla

Tra i relatori del convegno – che sarà moderato dal giornalista Antonio Giordano- Michela Vittoria Brambilla, Francesca Di Gaudio, Luigi Emiliano Maria Zumbo, Massimo Midiri, Daniela Faraoni, Francesca Francaviglia, Annamaria Passantino, Giovanni Giacobbe Giacobbe, Ornella Speciale, Carmela Corallo, Fabrizio Ferrandelli, Enzo Caputo, Raoul Russo, Maria Giovanna Parisi, Carlotta Bernasconi, Marianna Caronia, Saverio Romano