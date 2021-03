LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Archiviati i giorni caratterizzati da pioggia e forti raffiche di vento, il maltempo sembra dare un po’ di tregua alla Sicilia. La giornata di domani sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare e temperature in lieve aumento. Le massime oscilleranno tra i 13 ed i 18 gradi.

Venerdì in ulteriore miglioramento le condizioni meteo in Sicilia. Il tempo, infatti, sarà in prevalenza soleggiato, specie sui settori ionici, con tendenza ad un lieve aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici. In aumento le temperature: le massime in media saranno comprese tra i 13 e i 17 gradi. Sabato la nuvolosità sarà più frequente sui versanti tirrenici ma senza fenomeni. In ulteriore rialzo le temperature con punte fino a 20 gradi.