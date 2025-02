Giornata della Donna incentrata sul benessere

L’8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà la ventesima edizione di “Obiettivo Benessere” presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. Questo evento annuale, organizzato dall’Istituto Frontis, è un punto di riferimento per chi desidera approfondire temi legati alla salute, alla nutrizione e al benessere generale.

Il benessere personale abbraccia ogni aspetto della vita umana e influisce profondamente sulla nostra qualità di vita.

Proprio per questo, l’Istituto Frontis organizza annualmente, in occasione della Giornata della Donna, un evento dedicato alla salute e al benessere. Attraverso momenti di informazione, confronto e attività coinvolgenti, l’iniziativa mira a fornire strumenti concreti per imparare a prendersi cura di sé in modo consapevole e quotidiano.

Obiettivo Benessere Palermo

Dopo l’estate invece, precisamente il 27 settembre 2025, si terrà a Palermo la prima edizione di Obiettivo Benessere Palermo, grazie alla dott.ssa Alessia Calandra, biologa nutrizionista, che partecipa da anni come relatrice all’evento di Roma. La dott.ssa Calandra ha avuto una grande intuizione decidendo di organizzarlo a Palermo, la sua città di nascita, dove vive e lavora, in modo tale da dare a tutti i medici, nutrizionisti, biologi e altri attori siciliani che si dedicano alla salute dell’essere umano, di partecipare ad un grande evento incentrato in modo olistico sulla persona.

Per l’evento Obiettivo Benessere Palermo che si terrà il 27 settembre ancora non ci sono informazioni in merito al luogo e al programma, alla modalità di iscrizione e quali saranno i relatori, ma vi terremo aggiornati.

Obiettivo Benessere Roma: l’evento

Programma della giornata

La giornata sarà ricca di interventi e attività suddivise tra la mattina e il pomeriggio, con focus su diverse aree tematiche.

Attività della mattina

Ore 8:30 – 13:30

La sessione mattutina prevede una serie di conferenze su:

– Nutrizione e nutraceutica: discussioni sull’inquinamento delle acque, benefici degli omega 3, alimentazione senza glutine, diabete e insulino-resistenza.

– Medicina estetica integrata: temi come la diagnostica per la scelta dei nutraceutici, l’uso degli esosomi nell’anti-aging, trattamenti per il contorno occhi, scelta del filler ideale, terapie per la cellulite e salute delle gambe.

– Medicina di genere: focus sulla beauty routine in menopausa, ringiovanimento vaginale e approcci nutraceutici per le donne dall’età fertile alla menopausa.

– Medicina del benessere: approfondimenti su intestino irritabile, fibromialgia, ruolo del microbiota intestinale, benefici dell’olivello spinoso e educazione cinofila per il benessere animale.

Attività del pomeriggio

Ore 15:00 – 17:30

Il pomeriggio sarà dedicato a tavole rotonde in cui i pazienti dell’Istituto Frontis condivideranno le loro esperienze su:

– Medicina di precisione e performance fisica: risultati del ProColorDiet System.

– Medicina estetica: tecniche innovative associate a omeopatia e omotossicologia per risultati naturali.

– Capillari e varici: attività e risultati del Vein Center Frontis.

Premio Nutrigusto

Ore 13:00 – 16:00

Durante la pausa pranzo, si terrà il “Premio Nutrigusto“, un’esposizione di stand aziendali per la degustazione e vendita di prodotti enogastronomici italiani che uniscono gusto e salute. Una giuria di esperti premierà le aziende che si distinguono per valore nutrizionale, caratteristiche organolettiche, sostenibilità, etichetta pulita e innovazione.

