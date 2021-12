Programmati vari incontri incentrati su diversi temi ed emergenze

Alfa Donne, associazione nazionale per la tutela dei diritti delle donne, sarà presente all’evento “Officina/22”, al tavolo di confronto dialettico per contribuire al miglioramento della città di Palermo e mettere sul tavolo operativo nuove idee e proposte per fare la differenza. Lunedì prossimo, 13 dicembre, in via dei Benedettini, presso il Camplus Palermo, Alfa Donne sarà presente alla maratona di ascolto sui temi legati alla città di Palermo, attraverso vari incontri che tratteranno argomenti di importanza fondamentale per la città e per redigere un programma di azione condiviso, partendo dalle istanze degli “addetti ai lavori”.

I relatori

Alle ore 15, in rappresentanza dell’associazione Alfa Donne, prenderanno la parola Marcella Cannariato e Luisa La Colla, per discutere sui temi di “Cultura e Turismo”. Mentre, alle ore 16 saranno previsti gli interventi di Giulia Noera e Rosanna Iacona, sui temi “Sport e Benessere”. Infine, alle ore 17 Rosanna Montalto coordinerà il tavolo tematico “Lavoro e Imprese”. Un’occasione di condivisione tutta al femminile finalizzata a rappresentare l’importanza delle donne sui temi sociali e politici per una Palermo migliore.