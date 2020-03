Il corteo di Palermo rinviato a ottobre

L’emergenza coronavirus non fa dimenticare il sacrificio delle vittime innocenti di mafia. Oggi ricorre la giornata dedicata alla memoria dei morti innocenti uccisi dalla criminalità organizzata.

Anche la Cisl Palermo Trapani partecipa oggi sui suoi canali social alla 25esima Giornata nazionale della Memoria e Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle Mafie. A Palermo era previsto il grande corteo nazionale, organizzato da Libera e altre associazioni, rinviato per via dell’emergenza coronavirus al prossimo mese di ottobre.

Sulle pagine social del sindacato c’è il ricordo di tutte le vittime della mafie per voce del segretario generale Leonardo La Piana. “Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie oggi è ancora più importante – spiega La Piana – . La nostra Memoria, i nostri Eroi, ci insegnano a resistere davanti a condizioni estreme. Il coraggio la tenacia che hanno fatto la storia dell’Antimafia, quella vera, ci siano da esempio in ogni nostra azione quotidiana. Questo il messaggio che lanciamo oggi ai nostri giovani e a tutti coloro che in questo momento, si sentono sconfortati. #NoiCiSiamo, anche perquesta Giornata di Memoria e Impegno contro le Mafie”.

La manifestazione, organizzata da Libera, associazione fondata da don Luigi Ciotti nel 1995, prende il via il primo giorno di primavera, perché si risvegli in quel giorno, oltre alla natura, anche il bisogno di verità e di giustizia, e nasce dal dolore della mamma di Antonio Montinaro, ucciso nella strage di Capaci. L’incontro, quest’anno è stato spostato per motivi di sicurezza sanitaria e per i rischi connessi all’emergenza Coronavirus al 23-24 ottobre, a Palermo, ma nonostante la situazione il Governo ha dato risalto su tutte le reti nazionali alla Giornata del 21 marzo, in modo da condividere le tematiche in oggetto in tutto il territorio nazionale.