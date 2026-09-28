Dal 2 al 4 ottobre

Dal 2 al 4 ottobre il Birrificio Bruno Ribadi di Terrasini, nel Palermitano, ospita l’Oktobeer Fest: tre giornate dedicate alla birra artigianale, alla musica e alla gastronomia siciliana. L’ingresso costa 15 euro, la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. La manifestazione apre venerdì 2 ottobre alle 19, con il rito dell’apertura della prima botte ispirato alla tradizione dell’Oktoberfest.

Gli orari e come funziona il biglietto

Il festival si svolge su tre giorni con orari diversi: venerdì 2 ottobre dalle 19, sabato 3 e domenica 4 dalle 11 fino a tarda sera, in via Luigi Pirandello a Terrasini.

Il biglietto da 15 euro comprende l’ingresso, una birra Bruno Ribadi, un bicchiere personalizzato in omaggio, l’accesso al percorso sensoriale nel luppoleto, la visita guidata al birrificio e l’accesso alla programmazione musicale. Per i ragazzi tra i 10 e i 18 anni il costo è di 5 euro, con un drink analcolico incluso. I bambini sotto i 10 anni entrano gratis, mentre l’accesso all’Area Kids ha un costo di 4 euro.

All’ingresso ogni partecipante riceve un braccialetto collegato a un’app per i pagamenti cashless, valido per tutte le consumazioni e gli acquisti all’interno dell’evento.

Birra, visite guidate e percorso nel luppoleto

Durante le tre giornate sono in programma le visite guidate al birrificio, alla scoperta delle materie prime e delle fasi di produzione. Tra le esperienze proposte c’è anche il percorso sensoriale nel luppoleto, da vivere a piedi nudi tra le piante di luppolo.

Il Villaggio Gastronomico, attivo per tutta la durata dell’evento, propone street food e piatti della tradizione siciliana, con birra alla spina e alternative vegetariane e gluten-free. Venerdì 2 ottobre sarà presente anche Ciccio’s Burger.

La musica: sax live, band e dj set

La musica accompagna il pubblico dal pomeriggio alla sera in tutte e tre le giornate. Il sax live è presente venerdì, sabato e domenica, mentre la resident band del festival è la Future Zero.

Per i dj set, venerdì e sabato spazio alle selezioni di Dj Lo Piccolo, mentre domenica è in programma il dj set “Si Va in Scena”, fino a tarda sera.

L’area giochi e i servizi per le famiglie

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è un’area giochi pensata anche per gli adulti, oltre che per i bambini, con attrazioni in formato gigante. Tra le proposte: toro meccanico, Forza 4 gigante, calcio balilla a 16 giocatori, ping pong e Jenga gigante.

L’evento è pensato per le famiglie, con un’Area Kids dedicata ai più piccoli, ed è pet friendly: gli animali sono ammessi purché tenuti al guinzaglio.

Informazioni e prenotazioni: brunoribadi.it/events-list, telefono 329 466 4872, e-mail eventi@brunoribadi.it.