“Mi sfruttava a livello economico, mi trattava male e non mi pagava. Dovevo sempre essere io a chiedere i soldi”. Anche davanti al gip di Termini Imerese Gregorio Balsamo durante l’udienza di convalida Mauro Ferrarello a spiegato perché ha ucciso l’imprenditore Gaetano Alessandro Barreca il 31 ottobre scorso a Gangi.

Ferrarello, difeso dall’avvocato Peppino Barreca, ha ribadito al giudice di essere stato da solo e di avere aspettato Barreca armato di un fucile Franchi che aveva preso da un vicino Leonardo Gulino quando nel 2022 era morto in casa. Il lavoratore ha detto di essersi introdotto in casa e di averlo rubato. Sabato 31 ottobre Ferrarello ha esploso quattro colpi di fucile contro l’imprenditore nelle campagne in contrada Rolica. L’operaio aveva con sé un binocolo e una pistola Beretta calibro 7,65.

“Quando ho sentito arrivare Barreca a bordo della Jeep Mazda ho capito che fosse lui – ha detto Ferrarello – Ricordo di avere perso la lucidità, neanche in questo momento mi rendo conto di quello che ho fatto e capisco la gravità del gesto compiuto. Posso dire che se potessi tornare indietro sicuramente non farei questo sbaglio. Mi sento pentito di tale gesto e comunque non rifarei in nessun caso”. Ferrarello ha colpito Barreca con un primo colpo, poi un secondo. Ha ricaricato il fucile e ha esploso altri due colpi.

Barreca non avrebbe detto alcuna parola. Una volta ucciso l’imprenditore Ferrarello si è disfatto delle armi dentro un pozzo e poi è andato a farsi un’arrostita di carne insieme a un amico e ai parenti di questo. Il gip di Termini ha convalidato il fermo e disposto gli arresti in carcere come richiesto dalla procura diretta da Angelo Cavallo.