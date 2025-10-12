Un giovane di 21 anni è stato ucciso la scorsa notte in piazza Spinuzza a Palermo. Paolo Taormina 21 ani avrebbe tentato di fermare una rissa. Lo hanno ucciso sparando un colpo di pistola alla testa.









Attorno alle 3 e mezza quando un gruppetto di giovanissimi viene coinvolto in una maxi rissa. Il gruppo stava picchiando un altro ragazzo quando la vittima, sarebbe intervenuto per salvare il giovane che stava venendo pestato dal branco. La violenza è esplosa tra i tavolini del locale O Scruscio, i cui titolari sono proprio i genitori del ragazzo rimasto ucciso.

Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il gruppo si è poi dileguato a bordo degli scooter. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e tre ambulanze.