Indagano i carabinieri di Partinico

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Francesco Lauriano di 88 anni, l’anziano di Partinico trovato senza vita ieri in una pozza di sangue in via Marconi, strada che costeggia la più conosciuta piazzetta del Progresso a Partinico.

L’uomo è stato trovato riverso per terra a faccia ingiù, con la testa all’interno del garage e la parte restante del corpo invece fuori. Il corpo giaceva accanto all’auto che utilizzava, un vecchio modello di Fiat Punto. L’automobile aveva lo sportello aperto.

Questo lascia immaginare che l’anziano possa essere stato sorpreso, forse alle spalle, al suo rientro a casa. L’aggressore non gli avrebbe dato il tempo di reagire o di accorgersi di qualcosa. Questa ricostruzione lascerebbe ipotizzare un assalto lampo con la chiara intenzione di uccidere. Lauriano è stato ucciso con diverse coltellate e un taglio alla gola. Al lavoro i carabinieri che al momento non tralasciano alcuna pista.

Lauriano era oramai pensionato e benestante. Era molto conosciuto perché aveva lavorato per tanti anni come tassista, stazionando nella centralissima piazza Duomo. L’88enneviveva con la compagna di una vita, una sua coetanea con cui condivideva ogni giorno della sua vita oramai da un trentennio.

Non erano mai convolati a nozze per loro libera scelta. Insieme abitavano proprio nella palazzina di via Marconi dove Lauriano è stato trovato senza vita nel garage collegato all’immobile. I carabinieri stanno ascoltando parenti e vicini di casa per provare a capire se qualcuno abbia potuto vedere o sentire qualcosa. Dal momento che l’uomo è stato trovato a terra sull’uscio dell’ingresso del garage con la saracinesca alzata, quindi in parte sul marciapiede, si confida nella possibilità che sia possibile rintracciare qualche testimone. Una vita abbastanza tranquilla quella dell’anziano.

Due gli episodi che lo hanno visto alla ribalta delle cronache: oltre un decennio fa fu vittima di una rapina in casa. Venne aggredito e picchiato da un commando che gli portò via decina di migliaia di euro e preziosi che custodiva nell’appartamento. Una quindicina di anni fa invece fu al centro di un particolare lunghissimo contenzioso perla proprietà di un appezzamento di terreno.