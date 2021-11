E' accaduto in via Marconi, indagano i carabinieri

Omicidio a Partinico. Il corpo di un anziano, Francesco Lauriano di 88 anni, è stato trovato senza vita in una pozza di sangue in via Marconi, strada che costeggia la più conosciuta piazzetta del Progresso.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Partinico che hanno transennato l’intera arteria per effettuare i necessari rilievi.

L’anziano è stato trovato morto con una ferita al collo da arma da taglio. Era nel garage di casa in via Marconi. L’uomo era riverso nella sua auto una Fiat Punto Grigia e con gli occhiali per terra.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Partinico.