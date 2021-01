Le indagini sull'omicido di Caccamo

“Esortiamo gli amici di Roberta e chiunque ne sia a conoscenza, a comunicare immediatamente, ai carabinieri della stazione di Caccamo o ai carabinieri della compagnia di Termini Imerese, qualsiasi particolare o accadimento, verificatosi anche prima della tragedia, che possa aiutare gli investigatori a ricostruire i fatti: anche circostanze apparentemente ininfluenti, potrebbero rivelarsi importanti per il raggiungimento dell’unico obiettivo comune, la verità”.

Lo chiedono gli avvocati Giuseppe Canzone e Sergio Burgio che assistono i familiari di Roberta. In queste ore girano voci di audio vocali che potrebbero essere utili per cercare di chiarire cosa sia successo la notte tra sabato e domenica a Caccamo. Pietro Morreale, il fidanzato di Roberta è accusato di omicidio.

Gli avvocati per volere dei genitori e del fratello di Roberta, “comunicano che i medesimi e i parenti tutti ritengono di non rilasciare interviste, in questi momenti cruciali e fondamentali per le indagini, che li vedono duramente segnati e non pronti per tale attività – aggiungono i legali – Il diritto di cronaca giudiziaria è sacrosanto e verrà rispettato; si ringraziano coloro che, dedicando attenzione alla tragedia, lo stanno esercitando con scrupolo e diligenza, confidando che i valori deontologici siano osservati rigidamente da tutti al fine di tutelare il rispetto verso la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza in quanto soggetto minore e vittima di reato”.

E infine esprimono “ancora una volta, piena e incondizionata fiducia nei confronti della Procura della Repubblica di Termini Imerese, dell’Arma dei Carabinieri e in particolare nei confronti della Compagnia di Termini Imerese, della Stazione di Caccamo e dei reparti speciali, tutti delegati a svolgere le indagini.

La famiglia, infine, esprime profonda gratitudine nei confronti di tutte quelle persone che hanno espresso sentimenti di sincero cordoglio, per la drammatica perdita di Roberta, con gesti e messaggi di vicinanza, pervenuti da ogni parte d’Italia”.