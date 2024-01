Il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere

Il gip Claudio Bencivinni ha convalidato l’arresto di Andrea Cangemi accusato di avere provocato la morte di Francesco Bacchi, 20 anni a Balestrate la notte di domenica scorsa nei pressi di una discoteca.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari come ha chiesto l’avvocato Bartolomeo Parrino che difende Cangemi. Questa mattina il giovane ha risposto a tutte le domande e ha commentato i video che hanno ripreso la rissa.

Ha ribadito di non avere mai avuto alcuna intenzione di uccidere il giovane Bacchi, Nei video è stata ripresa la scena della rissa tra sette giovani e i due calci sferrati a Bacchi. Il pm Alessandro Macaluso aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Autopsia giovedì 18

Sarà eseguita giovedì pomeriggio, 18 gennaio, l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi. Sempre giovedì verranno nominati anche i consulenti. L’esame dovrà stabilire qual è stata la causa della morte. Se Bacchi sia deceduto per i calci inferti da Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni sempre di Partinico, fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale o per avere sbattuto con la testa sull’asfalto.

Organizzata fiaccolata per venerdì 19 gennaio

Previsto un corteo in programma per venerdì 19, con partenza da piazza Municipio: “Per dare un segnale forte a tutta la comunità – ha raccontato ieri il sindaco di Partinico Pietro Rao – stiamo organizzando una fiaccolata dal titolo ‘Poteva essere mio figlio – insieme per la vita’. Auspichiamo una presenza ancora maggiore da parte di tutti, allo scopo di sensibilizzare tutta la città, soprattutto ogni genitore, affinché fatti tragici come questo non possano più accadere”.

Annullata l’organizzazione del Carnevale

“Alla luce di quanto accaduto abbiamo ritenuto di concerto con tutte le scuole, di non proseguire con l’organizzazione del Carnevale, essendo venuto meno lo spirito festivo che dovrebbe caratterizzare l’organizzazione di un Carnevale”. Così ha deciso il sindaco di Partinico, Pietro Rao, dopo la morte di Francesco Bacchi, 20 anni, a seguito di una lite iniziata nella discoteca Medusa, a Balestrate, e terminata per strada. Per l’omicidio è stato fermato Andrea Cangemi mentre altri cinque ragazzi, tra i quali due minorenni, sono indagati per rissa.