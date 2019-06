"Bastardo Bastardo", gridano i familiari

Oggi sono stati celebrati i funerali di Annamaria Scavo, la donna uccisa nel negozio dove lavorava come commessa dal suo ex marito marito Marco Ricci finito in carcere in stato di fermo in attesa della convalida.

Rabbia e dolore da parte dei parenti e amici. Una delle cugine della donna ha urlato poco fuori la chiesa “Bastardo, bastardo“, rivolgendosi all’ex marito.

La cerimonia si è svolta nella Chiesa San Giovanni Dei Lebbrosi, via Salvatore Cappello a Palermo.

“Ciao raggio di sole, è così che ti definivano tutti. Sei stata una grande guerriera, hai avuto la forza per affrontare tutto ciò con il tuo sorriso e con la tua forza hai lottato per combattere un mostro. Adesso seguirai la luce di Dio per potere riposare in pace. Ciao Annuccia“. E’ la frase che si legge accanto alla fotografia di Anna Scavo, nel giorno dell’addio.

In chiesa, a stringersi attorno al padre, alla madre, alle sorelle e al fratello di Annamaria, decine di amici e persino i clienti che quotidianamente incontravano Anna al negozio.