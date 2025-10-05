Omicidio nelle campagne dell’agrigentino. Un quarantenne, Alfonso Spalma, è stato ucciso nel rione Le Cannelle di Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Il cadavere dell’uomo, colpito con un’arma da fuoco, è stato trovato sotto un Fiat Fiorino che sembrava accostato lungo la strada.

I primi a intervenire sul posto, per quello che sembrava essere stato un incidente stradale, sono stati personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno subito chiamato i carabinieri. E’ giunto anche il sostituto procuratore di turno.

Il 40enne, incensurato, aveva un fucile da caccia che non ha esploso nessun colpo. La vittima, che a Le Cannelle aveva un gregge, in inverno, produceva latte e formaggi, mentre d’estate lavorava come cameriere nei ristoranti.