Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo dell’imprenditore Angelo Onorato, trovato morto nella strada parallela all’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in auto con una fascetta al collo. Esami che potrebbero aiutare a diradare le nubi di mistero intorno alla morte del marito dell’eurodeputata Dc Francesca Donato. Il medico legale incaricato come consulente dalla Procura è Tommaso D’Anna, la famiglia ha incaricato come consulente Nuccia Albano, medico legale e assessore al Lavoro della giunta Schifani. Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio, un atto dovuto vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come appunto l’autopsia. I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt’altro che chiaro. L’eurodeputata Francesca Donato avrebbe riferito alla Polizia, durante l’interrogatorio di sabato sera, che il marito nei mesi scorsi le aveva detto di avere problemi di lavoro. La donna non avrebbe insistito e la conversazione si sarebbe chiusa.

Omicidio Onorato, da solo sul luogo della morte

Onorato è arrivato da solo in auto in via Minutilla, luogo in cui poi è stato trovato morto con una fascetta stretta attorno al collo. Lo dicono le telecamere della zona che hanno ripreso il veicolo mentre si avvicinava al tratto di strada in cui è stato trovato, tratto che, però, è in una zona cieca, non ripresa dalle videocamere. La circostanza avvalora ulteriormente la tesi del suicidio, tranne ipotizzare che l’uomo avesse un appuntamento proprio nei metri non inquadrati con qualcuno arrivato lì a piedi che poi si sia allontanato sfuggendo alle riprese. Nessun’auto, infatti, testimoniano le telecamere, si è fermata dove è stato ritrovata la Range Rover col corpo dell’architetto.

L’uomo del caffè

Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato le immagini del sistema di videosorveglianza di un bar in viale Strasburgo a Palermo dove Onorato ha preso un caffè insieme ad un uomo. Gli investigatori stanno cercando di identificarlo per sapere se era lo stesso con cui aveva un appuntamento. Onorato sabato mattina è andato in aeroporto a prendere un parente, arrivato nello scalo Falcone Borsellino. Poi ha detto che doveva incontrare una persona. La trasmissione la Vita in Diretta ha intervistato la titolare del bar di viale Strasburgo a due passi dal negozio di arredamenti dell’architetto. “Angelo Onorato ha offerto un caffè ad una persona che non ho mai visto – dice Valentina, titolare del bar – Sono ancora molto turbata. L’ho visto la mattina, non è morto di infarto, non è morto di una malattia per me è uno choc. Ha pagato un piccolo conto e ha offerto la colazione ad una persona. Non penso assolutamente al suicidio, era sorridente come sempre”.

La vita imprenditoriale di Onorato

Un aumento di capitale da 50 a 68mila euro di ‘Casa-Ambienti per la vita srl’, la società di Onorato. Sarebbe questo, secondo quanto riporta la testata giornalistica Open, che ricostruisce il profilo imprenditoriale dell’uomo, l’ultimo atto depositato nel registro delle Camere di commercio con la firma dell’imprenditore. È il 29 aprile 2024, scrive il giornale che ha visionato le misure camerali: l’ultimo bilancio risulta essere con un fatturato di 1,5 milioni di euro e un utile di 52.860 euro, in crescita rispetto ai 31 mila euro dell’anno precedente. Debiti e crediti sono più o meno dello stesso importo vicini ai 900 mila euro. Un’azienda florida, insomma. Secondo Open, Onorato possedeva anche una piccola azienda agricola e un’impresa di costruzioni, la ‘On. Imm. srl’, poi venduta lo scorso dicembre a un altro imprenditore palermitano, Giuseppe Pretesti.

Il 2 febbraio 2024, poi, Onorato avrebbe affittato un ramo della sua azienda principale, Casa-Ambienti per la vita srl, che commercia materiali per l’edilizia. L’affittuario è una società, la Casa Strasburgo srl, che appartiene ad altro imprenditore palermitano, Cristiano Battaglia. Il contratto di affitto per 6 anni prevede il pagamento a Onorato di un fisso di 48 mila euro annui più una percentuale in base ai fatturati. L’11 marzo, sempre Battaglia, amministratore unico della ‘Hub costruzioni srl’, avrebbe registrato un affitto di ramo di azienda dell’immobiliare che era appartenuta ad Onorato, la On. Imm. srl, acquistata da Giuseppe Pratesi. Il contratto vale un anno e il ramo d’azienda affittato a Battaglia ha per oggetto “l’attività di realizzazione di opere previste nel piano di lottizzazione sito nel Comune di Capaci in contrada Coste”. Una concessione approvata nel 2014 quando il titolare della società era appunto Onorato.