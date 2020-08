Non uno ma dieci omicidi. Damiano Torrente, l’amante assassino che ha confessato l’omicidio di Ruxandra Vesco e ne ha fatto trovare i resti salvo poi ritrattare, in passato, appena una settimana prima, aveva confessato non uno ma ben dieci omicidi. Per la precisione 8 prima e due dopo. Ma le presunte vittime di quei delitti vennero trovate in perfetta salute dagli uomini della squadra mobile e per questo non venne creduto.

Ora si trova in carcere dopo aver confessato ai carabinieri l’omicidio di Ruxandra perchè i resti umani in un sacco c’erano davvero nel crepaccio di Monte pellegrino che ha indicato.

Ma adesso al gip non risponde. Non riesce più a dormire, è stanco, non se la sente di parlare. certamente torrente ha problemi di cocaina ma adesso sarà una perizia ad accertare se ha problemi mentali. E intanto gli investigatori, anche loro sorpresi dalla confessione ritrattata, guardano int utte le direzioni. Sono tre le donne scomparse o uccise fra i cold case palermitani che adesso si analizzano.

La vicenda di Torrente ha riportato interesse verso questi casi che non sono collegati ma forse bisogna riguardarli meglio. Li racconta il gds oggi in edicola

Agostina Guarneri, un’anziana prostituta di 57 anni, venne uccisa il 19 agosto 2002 con una decina di coltellate in un viale della Favorita. Un delitto senza responsabile, come talvolta accade quando di mezzo ci sono donne con trascorsi pericolosi, che vivono battendo il marciapiede. Nel giro si faceva chiamare Beatrice.

Anna Maria Renna, 62 anni, è la seconda vittima senza colpevole. Era un’altra prostituta, però di un livello diverso, dato che esercitava a casa sua, in un appartamento di via Maggiore Toselli, a due passi da via Marchese di Villabianca nel centro residenziale di palermo. dell’assassino ci sono impronte e dna ma non il nome.

E infine Antonietta Giarrusso, titolare di una negozio di parrucche in via Dante. Non era certamente una prostituta, tutt’altro ma venne anche lei uccisa a coltellate, era il 30 aprile 2012. Pure in questo caso, fu individuato il Dna dell’assassino, in una traccia di sangue lasciata su una tenda.