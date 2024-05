Saranno celebrati questa mattina alle 1o, nella chiesa di Sant’Eugenio Papa di piazza Europa, i funerali Pietro Delia e Laura Lupo, il commercialista e l’ispettrice della polizia municipale morti il 4 maggio scorso nell’omicidio-suicidio avvenuto all’interno del loro appartamento in via Notarbartolo. Inizialmente sembrava che le famiglie avessero optato per due funzioni distinte, ma alla fine i figli hanno deciso per i funerali congiunti. Ai funerali saranno presenti parenti, amici, molti vigili urbani e i colleghi della donna che prestava servizio nell’ufficio del giudice di pace di via Cavour.

La tragedia di via Notarbartolo

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio – la ricostruzione iniziale era che la donna, trovata con la pistola in mano, avesse ucciso il marito e poi si fosse sparata – lascia dei dubbi soprattutto alla luce delle autopsie svolte nei giorni scorsi. Laura Lupo aveva infatti due ferite causate dalla sua pistola d’ordinanza: una al collo, l’altra alla testa. Come è possibile che si sia sparata una prima volta e poi sia riuscita nuovamente a premere il grilletto colpendosi al capo e uccidendosi? si chiedono gli investigatori che stanno continuando a indagare. D’altronde l’appartamento dei due, al terzo piano dell’immobile, era chiuso e non c’erano segni di effrazione. A far ritrovare i corpi dei genitori è stata la figlia che abita al piano di sotto. Non avendo notizie del padre con cui aveva un appuntamento di lavoro, preoccupata ha chiamato i vigili del fuoco che sono entrati in casa e hanno scoperto i cadaveri.

La situazione sentimentale

A fare pensare all’omicidio suicidio, oltre alla mancanza di effrazione, era anche la situazione sentimentale della coppia. Il primo pensiero era andato ad un raptus di gelosia. Alcuni amici e colleghi, sia pure sotto voce, nei giorni scorsi hanno, infatti, parlato di crisi matrimoniale e di tensioni nella coppia che era tornata assieme da un anno e mezzo dopo oltre tre anni di separazione: chi li conosceva ha raccontato che lei, negli ultimi tempi, sembrava turbata per qualcosa che era accaduto.