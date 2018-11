a palermo per tre domeniche

Torna, come ogni anno per le festività natalizie, “La Ciocco-latta che fa bene”l’iniziativa di solidarietà dell’Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, in favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, diretto dal primario Paolo D’Angelo.

Con un contributo di 10 euro, si potrà scegliere la ciocco-latta celebrativa di Palermo capitale della cultura: anche quest’anno l’artista Nino Parrucca ha collaborato con l’iniziativa, disegnando il Teatro Massimo, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, e la Natività. All’interno delle latte, il presepe di cioccolata.

“Le donazioni e la generosità dei palermitani – sottolinea il presidente dell’Aslti, Giuseppe Lentini – serviranno a completare e potenziare il nuovo reparto che, recentemente, è stato trasferito al secondo piano del padiglione 17 C dell’Oncologico di Arnas Civico. L’obiettivo è anche di sostenere la nostra mission “In ospedale come a casa” che, in questi anni, ha generato energie e risultati concreti per rendere più umano l’ospedale per i piccoli pazienti e per le famiglie che ne convidono il percorso di cura insieme al personale sanitario e ai volontari di Aslti”.

L’iniziativa “La Ciocco-latta che fa bene”, con uomini e donne impegnati ogni giorno nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica, si svolgerà a Palermo in via Libertà, angolo via Mazzini, per tre domeniche: il 25 novembre, il 2 e il 16 dicembre.

Le latte, con il presepe di cioccolata, sono già disponibili nella sede dell’Aslti, al piano terra del padiglione 17C dell’Ospedale Civico, e in altri punti di Palermo e della provincia.

Per ogni informazione, ci si può collegare al sito dell’associazionewww.liberidicrescere.it, o chiamare ai numeri 091 486798, o al 392/8957134.