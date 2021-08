La Sicilia nella morsa dell'afa

Si intensificano le ondate di calore nell’isola

A Catania sono previsti 41 gradi, a Palermo 40, a Messina 38

Rischio incendi massimo in tutta la Sicilia per il 4 agosto

Quarantuno gradi a Catania, 40 a Palermo, 38 a Messina. L’afa non concede una tregua in Sicilia ed anzi si intensifica ulteriormente alzando ancora le temperature. Per il 4 agosto, giornate da bollino rosso quindi per il capoluogo di regione e quello etneo, bollino giallo nella città dello Stretto. Lo si legge nel bollettino numero 163 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e sul rischio incendi.

Temperature roventi in tutta l’isola

L’afa non concede scampo neppure nelle altre località siciliane. Nel Trapanese e nel Siracusano sono previsti 39 gradi, 38 nel Ragusano e ne Nisseno. Generalmente i valori massimi supereranno, ovunque, i 35 gradi. Si boccheggerà.

Per il 5 agosto ancora 41 gradi a Catania

Per la giornata del 5 agosto le ondate di calore non si attenueranno. A Catania previsti 41 gradi percepiti, a Palermo 37 ma entrambe le città saranno da bollino rosso.

Anche a Messina sono previsti 37 gradi ma l’allerta continuerà ad essere gialla.

Rischio incedi alti in tutte e nove le province

Lo stesso bollettino della protezione civile regionale indica pericolosità alta e livello di allerta massimo in tutte e nove le province dell’isola. Allerta rossa, quindi, per il pericolo di roghi.

Arrestati piromani a Troina

I carabinieri di Troina, in provincia di Enna, hanno arrestato, in flagranza di reato, per incendio boschivo, due allevatori, un ottantenne di Cesarò (Messina) e un 25enne albanese, che stavano appiccando le fiamme in una zona boscosa vicino Cesarò nei Nebrodi. La zona è area boschiva protetta.

I militari, mentre pattugliavano la SS 120 che unisce le province di Enna e di Messina, hanno notato i due nella boscaglia in contrada Scalonazzo, nei pressi del fiume Troina, mentre davano fuoco ad arbusti. I carabinieri hanno trovato piccole taniche contenenti carburante e vari accendini.