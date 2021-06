Il caldo non accenna a diminuire

Palermo e Catania ancora da bollino rosso per le giornate del 26 e 27 giugno

A Messina, è previsto allarme giallo per il 26 giugno e salirà ad arancione il giorno successivo

Le temperature massime percepite continuano ad essere elevate, da 36 a 38 gradi

Per il troppo caldo, l’hub di Acireale sarà aperto solo al mattino

Musumeci firma convenzione per il presidio dei vigili del fuoco a Favignana

Prosegue senza tregua l’ondata di calore che interessa tutta la Sicilia che da qualche giorno non ha tregua dall’afa. La protezione civile regionale ha diffuso nel nuovo bollettino quotidiano, il numero 124, di allerta per rischio incendi e per ondata di calore nei giorni del 26 e 27 giugno. Tale bollettino è valido dalle 0.00 del 26 giugno e per le successive 24 ore.

In sostanza sarà un weekend caratterizzato da temperature molto elevate in tutta l’isola.

Palermo e Catania sempre in rosso

In particolare, per le città di Palermo e Catania è indicato un rischio di livello rosso con temperature massime percepite fino a 36 gradi, mentre per Messina (con livello arancione per il 27 giugno) si aspetta una temperatura massima percepita fino a 38 gradi.

Livello rischio legato a durata dell’ondata di calore

Il livello di rischio non è legato alla temperatura assoluta, ma alla durata dell’ondata di calore per più giornate. I bollini rossi nel capoluogo siciliano ed in quello etneo sono dovuti anche al persistere di queste condizioni.

Rischio di incendi arancione in tutta l’isola

Persiste la preallerta arancione per il rischio incendi in tutta la Sicilia. Anche per il 26 e 27 giugno, quindi, non si dovranno sottovalutare i rischi per roghi con un livello di pericolosità basso a Palermo, Enna e Trapani e medio nel resto delle altre province dell’isola.

Hub vaccinale di Acireale aperto solo di mattina

Per il troppo caldo ed in vista delle previsioni per i prossimi giorni, a partire da domenica 27 giugno, l’hub vaccinale di Acireale sarà aperto al pubblico solo la mattina, dalle 7 alle 13.

Lo rende noto l’Asp di Catania. La decisione è stata assunta dopo il sopralluogo effettuato dal personale dell’Unità operativa complessa Prevenzione e protezione a seguito di una richiesta del sindaco di Acireale.

Saranno contestualmente raddoppiate le postazioni vaccinali, in modo da garantire tutte le prenotazioni della giornata. Gli utenti saranno informati tramite sms del nuovo orario della loro prenotazione.

Presidio pompieri a Favignana, Musumeci firma convenzione

Favignana avrà un presidio stagionale dei pompieri. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha infatti firmato una convenzione con il Comando nazionale dei vigili del fuoco, assieme al prefetto di Trapani Filippina Cocuzza, al direttore regionale reggente dei vigili del fuoco della Sicilia Gaetano Vallefuoco, al sindaco del Comune delle Egadi Francesco Forgione e al comandante del Corpo forestale regionale Giovanni Salerno.

“In questo modo – evidenzia il governatore siciliano – potenziamo il servizio in previsione dell’aumento della popolazione durante la stagione estiva e delle particolari condizioni del territorio. Era doveroso farlo, in un’ottica di prevenzione, anche perché i prossimi mesi si preannunciano all’insegna di una piena ripresa dal punto di vista turistico”.

L’onere finanziario sarà a carico della Regione, mentre il Comune provvederà a mettere a disposizione un edificio per ospitare la squadra dei vigili del fuoco e i relativi mezzi e attrezzature antincendio. Il presidio sarà operativo ogni giorno (dalle 8 alle 20) con 3 unità di personale.