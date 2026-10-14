Una conferma per via ufficiale alle indiscrezioni anticipate ieri pomeriggio da BlogSicilia dopo l’incontro a Roma fra il Presidente della Regione Renato Schifani e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, all’orizzonte non ci sono dimissioni e nemmeno idee di elezioni anticipate anche nel caso di scelte nazionali.

Schifani: “Onorerò il mio mandato fino alla fine”

“Onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani” ha detto senza mezzi termini il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

“La mia ricandidatura non è all’ordine del giorno perché si vota fra un anno. E siccome si vota fra un anno parlare un anno prima di ricandidatura è un dibattito stucchevole e fuor di luogo tra l’altro, perché ci distrae da quella che dovrebbe essere l’attenzione all’azione di governo. Stiamo facendo tante cose – ha sottolineato – purtroppo tutte queste grandi cose che io ritengo anche utili e importanti per la società vengono sovrastate da chiacchiere che offuscano quella che è l’azione di governo”.

Le tante cose da fare in questo anno

Ieri era apparso chiaro che l’impostazione fosse questa anche perché ci sono in ballo tanti percorso avviati e da portare se non a compimento, almeno ad uno stadio avanzato. in testa c’è il percorso dei Termovalorizzatori ma c’è anche il grande appalto per la costruzione dell’ospedale pediatrico di Palermo che diventi il polo di riferimento per la Sicilia e il percorso di riapertura e rilancio delle terme di Sciacca e Acireale e dunque del turismo destagionalizzato termale.

Forza Italia è in salute

Poi Schifani si è lanciato in una valutazione politica del suo partito “Guardo dall’esterno lo stato di salute di Forza Italia nazionale, da quello che vedo e da quello che sento devo dire che non è eccezionale. Mi limito a dire che non è uno stato di salute eccezionale”, ha concluso.