Oscar Camps dell’Ong: “Mi aspetto giustizia”

“Oggi è un giorno troppo importante perché la guardia costiera Italiana testimonierà al processo Open arms. E da questo processo mi aspetto giustizia per tutte le persone che soffrono”. Lo ha detto Oscar Camps, fondatore e portavoce dell’Ong spagnola Open Arms, parlando con i giornalisti fuori dall’aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo dove si celebra l’udienza che vede imputato il senatore Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. “Non c’è cosa più importante che salvare le vite, è la cosa più importante che può fare un uomo per un altro uomo – ha proseguito -. E anche Salvini farebbe lo stesso se si trovasse in una situazione di questo tipo”.

Il processo

Lo scorso ottobre si era tenuta l’ultima udienza a cui aveva presenziato lo stesso Salvini, imputato in quanto all’epoca era ministro dell’Interno. Deve rispondere delle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della nave dell’ong spagnola, Open Arms, che nell’agosto 2019, dopo avere salvato 147 migranti, rimase in mare per 19 giorni a causa di un divieto di sbarco al porto di Lampedusa. “Difendere i confini, la sicurezza l’onore di un Paese è un dovere, – aveva detto il leader della Lega – andare a processo perché ho fatto il mio dovere è surreale”.

Nessuna segnalazione su naufraghi soccorsi

Nessun allarme sicurezza venne lanciato dal viminale alle capitanerie di porto in merito ai migranti soccorsi nell’agosto del 2019 dalla nave della ong Catalana Open Arms. Lo ha detto il capitano Sergio Liardo che ha deposto questa mattina al processo. L’ufficiale ha risposto alle domande del pm Gery Ferrara e ha ricostruito tutte le fasi dei soccorsi: la nave intervenne tre volte, una delle quali in acque libiche, per portare aiuto a tre distinti gruppi di migranti. Liardo ha ricordato le richieste di porto sicuro mandate dalla ong a Malta e all’Italia, il silenzio de La Valletta, il decreto di interdizione delle acque italiane emesso dal governo e poi annullato dal Tar e ha ricordato che la Spagna aveva offerto la possibilità di attracco all’imbarcazione, ma la Ong comunicò che le condizioni meteo e quelle dei profughi non avrebbero consentito un viaggio fino alla penisola iberica. Impossibile anche fare proseguire la nave verso Trapani o Taranto: il mare era forza 4 con onde di 2 metri.

I testi ammessi

Il processo si svolge dall’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Nella prima udienza, il presidente della seconda sezione penale di Palermo, Roberto Murgia, ha ammesso tutti i testi richiesti dalle parti compresi ministri, ex ministri, l’ex premier Giuseppe Conte. Ammesso come teste anche l’attore Richard Gere.

Sull’attore-teste le polemiche

“Ditemi voi quanto è serio un processo dove verrà da Hollywood a testimoniare sulla mia cattiveria Richard Gere. Spero che duri il meno possibile perchè ci sono cose più importanti di cui occuparsi”, aveva sottolineato Salvini, che ha aggiunse: “Mi spiace solo per due cose: per il tempo che tolgo ai miei figli e per i soldi che gli italiani spendono per questo processo politico organizzato dalla sinistra in un anno in cui gli sbarchi raddoppiano nonostante il Covid. Non mi pento di niente, ho solo fatto il mio dovere”.