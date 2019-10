il 12 ottobre

L’esperienza del parto, così come il percorso che lo precede e quello immediatamente successivo, è intensa, carica di emozioni e gioie ma, anche, di dubbi ed ansie.

Le neomamme e le future mamme hanno a Palermo uno spazio, dedicato, nel quale confrontarsi tra di loro e con esperti e professionisti, che le aiuteranno ad elaborare le loro ansie ed a individuare alcune risposte alle tante domande che affollano la mente di chi si accinge a vivere un’esperienza unica e meravigliosa come la diade mamma figlio.

Uno spazio che promuove e facilita l’incontro e il confronto e nel quale vengono organizzati corsi di accompagnamento alla nascita e percorsi di crescita di Mamme&Movimento.

Per conoscere ed approfondire le attività, sabato 12 ottobre, dalle ore 10 alle 13, sarà organizzato un Open Day, negli spazi di Mamme&, in piazza Sant’Oliva, 40.

Si svolgeranno incontri insieme agli specialisti: l’ingresso è libero e gratuito ma, per partecipare, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata al numero 091.586685.

Mamme& si trova nel centro di Palermo ed è uno spazio che, oltre ad organizzare corsi pre e post partum, di gruppo e/o one-to-one, garantisce, a chi lo desidera, di trovare una gamma di prodotti dei migliori brand e servizi per la cura dei neonati e delle mamme.

Una realtà immaginata e realizzata per essere accogliente e funzionale alle esigenze che si maturano in questa fase della vita.

All’interno vi è, anche, un locale dedicato, con poltrona per l’allattamento e fasciatoio, per consentire alle mamme la privacy necessaria per allattare o cambiare un pannolino.

All’Open Day di sabato 12 ottobre parteciperanno un‘ostetrica, che approfondirà la tematica dell’allattamento; una psicologa, che parlerà della tecnica di visualizzazione in gravidanza e di contenimento del dolore; un’esperta Aimi (Associazione Italiana Massaggio Infantile), che farà una dimostrazione di massaggio neonatale; un’esperta di baby wearing, che spiegherà tutto quello che attiene i vari dispositivi a disposizione delle mamme, come marsupi e fasce; un’anestesista, che insegnerà le manovre di disostruzione pediatrica.

Le mamme sono attese con i loro bimbi e potranno acquisire tante nozioni utili.

Nel corso dell’evento, sarà presente una delle aziende più note del settore baby, la MAM, che farà conoscere i suoi prodotti e distribuirà alcuni omaggi.

Il corso di preparazione alla nascita

Il corso preparto coinvolge le future mamme, dalla tredicesima settimana di gestazione.

I gruppi organizzati con 10 partecipanti, in modo da potere instaurare un rapporto diretto, che consenta a ciascuna di “essere” e sentirsi seguita con la massima attenzione.

Gli incontri sono settimanali e includono ginnastica dolce, rilassamento e stretching, oltre a confronti con ostetrici e professionisti, che avranno a che fare con la mamma al momento del parto e, anche, successivamente.

I cambiamenti del corpo vengono affrontati con la metodologia del Pilates Preparto.

I corsi per le mamme e i servizi

Le mamme sono accompagnate, in percorsi studiati e personalizzati, finalizzati alla cura della salute psico-fisica.

Le proposte sono pensate come momenti di confronto e supportate da consulenze specialistiche: il massaggio neonatale, lo svezzamento, l’assistenza all’allattamento al baby wearing, la ginnastica post partum e le nozioni di primo soccorso pediatrico PBLS.

Lo spazio Mamme& è, interamente, pensato per mamme e bambini: è un luogo di incontro, confronto, scoperta ed arricchimento, nel quale trovare consigli e prodotti per mamme e bebè.

Per partecipare all’Open Day e ricevere tutte le informazioni, potete contattare il numero 091.586685 o visitare i canali social.