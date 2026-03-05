Un incidente sul lavoro è avvenuto in via Mazzini, a San Cipirello. Un operaio è caduto da un lucernaio: è ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato ieri. E. M., quarantenne dipendente di un negozio di utensileria industriale, si trovava sul tetto del capannone che ospita il negozio. Sembra che l’operaio stesse controllando un’infiltrazione d’acqua quando, per cause in corso di accertamento, è caduto all’interno del salone espositivo dell’attività commerciale da un’altezza di oltre cinque metri.

Un volo e poi l’impatto. Sono intervenuti i sanitari del 118, che ha inviato un’ambulanza con i paramedici. L’uomo, che ha non ha mai perso conoscenza, perdeva però sangue da un orecchio ed è stato così ricoverato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Dove è stata eseguita una Tac e dove si trova in osservazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, il nucleo dell’ispettorato del lavoro, i vigili urbani e il sindaco Vito Cannella.