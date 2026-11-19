E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Agostino Presti, l’operaio di 49 anni morto ieri nel cantiere ferroviario per il raddoppio ferroviario Cefalù Ogliastrillo dalla impresa Toto Costruzioni.

La salma è stata trasferita ieri stesso al reparto di medicina legale del Policlinico. Intanto proseguono le indagini condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal, coordinate dalla procura di Termini Imerese diretta da Angelo Cavallo nella zona della cava in contrada Roccalupa a Pollina (Palermo).

Secondo una prima ricostruzione Presti sarebbe precipitato dopo l’improvviso cedimento del costone roccioso, dove stava lavorando, venendo successivamente travolto e sepolto dalla terra. Una ricostruzione al vaglio degli investigatori. Agostino Presti lascia la moglie e una figlia.