Un operaio Agostino Presti di 49 anni è morto in contrada Roccalupa all’interno della cava a Pollina. Sarebbe stato travolto dalla terra che si sarebbe staccata dalla parete.

L’uomo è residente a Lascari e lavora nel cantiere della Toto Costruzioni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i carabinieri che insieme allo Spresal stanno eseguendo le indagini e il rispetto delle norme sulla sicurezza in cantiere. I colleghi sono sotto choc.

Sindaco di Lascari, “Il nostro comune perde un figlio e un grande lavoratore”

“Lo conoscevo molto bene Agostino Presi. Lascari è un piccolo paese di 3800 anime e i rapporti sono tali che ci conosciamo tutti. Agostino era una persona perbene, un padre di famiglia, un grande lavoratore. Non conosco le dinamiche dell’incidente, non conosco i particolari di ciò che è accaduto, ma l’unica cosa che posso dirle è che Lascari piange ancora una volta un suo figlio”. Lo dice Francesco Schittino sindaco di Lascari il piccolo centro del palermitano dove risiedeva Agostino Presti l’operaio di 49 anni morto in una cava per cause ancora da accertare. “Siamo vicini ai familiari. L’unica cosa che le posso dire in questo momento è che proclameremo il lutto cittadino nella giornata dei funerali”.

Sindaco di Pollina, affranti per la tragedia

“Siamo addolorati per quanto successo. Sono notizie che ci fanno comprendere quanto sia fragile la nostra vita. Da quanto ho saputo sull’operaio è caduta della terra che non gli ha lasciato scampo. Siamo vicini alla famiglia per quanto successo”. Lo dice il sindaco di Pollina Pietro Musotto, molto addolorato per quanto successo nel cantiere all’interno della cava. “In quella zona di cantiere – aggiunge il sindaco – l’impresa che sta realizzando i lavori del raddoppio ferroviario porta la terra prodotta dagli scavi”.

Toto Costruzioni, vicini alla famiglia

“Toto Costruzioni Generali comunica con immenso dolore che nella mattina di oggi, 18 novembre, si è verificato un incidente mortale presso il cantiere per il raddoppio ferroviario di Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora da determinare e ora sottoposte agli accertamenti delle autorità preposte con le quali la società sta collaborando, offrendo ogni possibile informazione utile a comprendere le modalità di questo tragico evento”. Lo comunica l’impresa che sta eseguendo i lavori ferroviari nella zona di Cefalù. “La famiglia Toto, tutta la società Toto Costruzioni Generali e le maestranze – aggiungono dalla società – attonite e affrante, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Agostino Presti”.

Cisl, siamo stanchi di parole

“Siamo stanchi di parole, ogni incidente in cui perde la vita un lavoratore, ci lascia sgomenti e sconfitti. Siamo vicini ai colleghi di Agostino Presti, l’ennesima vittima, e alla famiglia, il loro vuoto sarà incolmabile”. Lo affermano i segretari generali Cisl Palermo Trapani Federica Badami e il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro, in cui oggi ha perso la vita Agostino Presti di 49 anni, operaio della Toto Costruzione impegnata nel raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Castelbuono, morto in contrada Roccalupa all’interno della cava a Pollina, travolto dalla terra che si sarebbe staccata dalla parete.

“Le indagini chiariranno cosa è successo e cosa sul fronte della sicurezza è mancato. Noi non smettiamo mai ogni giorno nei luoghi di lavoro a chiedere sicurezza, formazione, prevenzione, controlli. Ma siamo consapevoli che la sola formazione è evidentemente ancora non sufficiente a fermare questa mattanza di lavoratori”. “La sicurezza nei luoghi di lavoro resta, nei nostri territori, la più grave delle emergenze. Le denunce di infortunio crescono di quasi il 9% da 4.695 a 5.113 a Palermo, e questo è il segno di un sistema che non riesce ancora a garantire il diritto più elementare, quello di tornare a casa dopo una giornata di lavoro”.

I due segretari aggiungono “dietro ogni vittima c’è una famiglia spezzata e una comunità ferita. C’è anche una responsabilità collettiva che riguarda l’organizzazione del lavoro, i controlli, la formazione, la qualità degli appalti e la cultura d’impresa. Il legame tra insicurezza e irregolarità è evidente. Dove c’è lavoro nero mancano la formazione, i dispositivi di protezione e le tutele. Per questo affermiamo che la legalità, il rispetto dei contratti nazionali e la sicurezza sono parti di un’unica battaglia, e che non c’è sviluppo possibile senza lavoro di qualità”. I due segretari concludono “serve una strategia strutturale di prevenzione, con percorsi di formazione continua per lavoratori e datori di lavoro, stazioni appaltanti capaci di premiare la qualità e non il massimo ribasso”.

Uil e Feneal:“Quante altre vite dobbiamo perdere prima che la sicurezza diventi una priorità

Palermo. “Un’altra famiglia distrutta. Un altro lavoratore che è uscito di casa per lavorare e non è più tornato. Non possiamo più nasconderci dietro la parola “incidente”, dietro ogni morte sul lavoro ci sono responsabilità, mancate tutele e una prevenzione troppo spesso lasciata sul fondo”. Così Emanuele Ronzoni commissario della Uil Sicilia e Pasquale De Vardo segretario della Feneal Uil, che esprimono profondo cordoglio per la morte di Agostino Presti, 49 anni, operaio di Lascari travolto dalla terra staccatasi da una parete nella cava di contrada Roccalupa, a Pollina, dove lavorava nel cantiere della Toto Costruzioni. Una delegazione della Feneal Uil si sta recando sul posto per verificare le condizioni del cantiere e accertare che non ci siano altri lavoratori feriti. “Chiediamo a Carabinieri e Spresal di accertare con rapidità e trasparenza ogni circostanza della tragedia. La vita di un operaio non può essere il prezzo di un cantiere – dichiarano Ronzoni e De Vardo -. La Sicilia non può continuare a contare morti sul lavoro. Basta condoglianze. Servono controlli, ispettori, sanzioni e tutele reali. Il lavoro deve restituire dignità e futuro, non dolore e lutto”.