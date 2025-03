La Regione Siciliana compie un importante passo avanti nel supporto alle imprese locali con l’entrata in operatività della sezione speciale del Fondo regionale di garanzia. Questo strumento, realizzato in sinergia con il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito per le aziende siciliane, fornendo garanzie dirette, riassicurazioni e controgaranzie.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale alle Attività produttive, gode di una dotazione finanziaria pari a 69 milioni di euro, derivanti dal Programma regionale Sicilia Fesr 2021-2027. L’operatività della misura è stata ufficializzata attraverso una comunicazione inviata dal Mimit al Dipartimento Attività produttive della Regione Siciliana.

Un sostegno alle imprese locali

L’attivazione della sezione speciale del Fondo di garanzia rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che molte imprese siciliane incontrano nell’ottenere finanziamenti. In particolare, lo strumento mira a sostenere non solo gli investimenti aziendali, ma anche il capitale circolante, favorendo così la crescita e la competitività delle imprese locali.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza della misura per il tessuto economico siciliano:

«L’attivazione della sezione speciale è un’opportunità concreta per le imprese siciliane, che spesso incontrano difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. Grazie a questo strumento, vogliamo offrire un supporto decisivo alla crescita e alla competitività del nostro tessuto produttivo, in un contesto economico che richiede risposte efficaci e immediate».

Come funziona il Fondo di Garanzia

Le aziende siciliane potranno accedere al Fondo attraverso il sistema bancario e gli intermediari finanziari, beneficiando delle garanzie messe a disposizione dalla Regione. Questo permetterà di ridurre il rischio per le banche e, di conseguenza, facilitare la concessione di prestiti a condizioni più vantaggiose per le imprese.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di interventi regionali volti a sostenere l’economia siciliana, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il cuore del sistema produttivo locale.

Un impulso per il futuro dell’economia siciliana

Con l’attivazione di questa misura, la Regione Siciliana punta a creare un ecosistema più favorevole per le imprese, incentivando investimenti e occupazione. Il Fondo di garanzia si configura, dunque, come un elemento chiave per la ripresa economica dell’Isola, contribuendo a rafforzare il tessuto imprenditoriale e a rendere il sistema produttivo più resiliente e competitivo nel lungo periodo.

Le imprese interessate potranno ottenere maggiori informazioni sulle modalità di accesso al Fondo attraverso i canali ufficiali della Regione Siciliana e degli enti coinvolti nell’attuazione della misura.