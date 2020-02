In tutto 23 i partecipanti

Confesercenti Sicilia organizza momenti di formazione per i gestori delle strutture ricettive di Palermo: dagli alberghi alle strutture extralberghiere.

Ieri si è svolto il primo incontro che ha affrontato diversi aspetti, dalle norme di settore a livello locale, nazionale e comunitario alle novità sugli adempimenti fiscali, per finire all’utilizzo di strumenti di marketing online.

“Il corso nasce dalla volontà di dare risposte coerenti ai bisogni dell’intero settore ricettivo –dice Salvatore Basile, coordinatore regionale di Assoturismo – Un’occasione per rafforzare le competenze e i processi di qualificazione di un’offerta sempre più ampia e plurale e che oggi rappresenta un asset fondamentale per l’economia dell’Isola”.

Il corso è stato tenuto da Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica per la formazione delle figure professionali emergenti, Giuseppe Noto, consulente del lavoro che ha illustrato gli aspetti fiscali e Francesco Giammanco esperto di web marketing con particolare specializzazione in SEO e SEM. In tutto 23 i partecipanti, tra gestori di strutture alberghiere, extralberghiere e di locazioni turistiche brevi già operanti, e aspiranti gestori di strutture ricettive di prossima apertura.