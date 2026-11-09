I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria che hanno arrestato in flagranza una coppia di coniugi, di 66 e 61 anni, accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di alcuni movimenti sospetti notati nei pressi dell’abitazione della coppia. I militari, dopo aver osservato un giovane allontanarsi frettolosamente dall’immobile verosimilmente subito dopo uno scambio, sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare.

L’ispezione dell’appartamento ha confermato i dubbi degli investigatori che, all’interno del frigorifero e di un mobile della cucina, hanno rispettivamente rinvenuto cinquantuno dosi di hashish già confezionate, per un peso di circa quarantasette grammi, e altri centoventisei grammi della medesima sostanza suddivisi in quattro involucri, nonché materiale per il confezionamento.

Su richiesta della Procura guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, il gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo nei confronti degli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.