La squadra mobile di Palermo, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha messo a segno questa notte una maxi operazione antimafia fra i mandamenti mafiosi cittadini.
Gli investigatori agli ordini di Antonio Sfameni hanno eseguito 50 misure cautelari disposte dal gip su richiesta della procura guidata da Maurizio de Lucia. I cinquanta indagati colpiti da misura cautelare devono rispondere a vario titolo dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di droga.
Commenta con Facebook