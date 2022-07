Operazione antimafia Vento alla Zisa, ecco i 18 fermati dai carabinieri nella notte (VIDEO)

Pioggia di medaglie al Festival dei Giovani per la Canottieri Telimar

Diciotto medaglie conquistate all’Idroscalo di Milano lo scorso fine settimana nella prestigiosa kermesse riservata agli Under 14. Grande soddisfazione per Pietro Cascio, convocato in Nazionale per il training camp dedicato agli atleti Under 15 che si svolgerà in Francia dal 20 al 28 agosto....