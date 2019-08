Task force della Polizia in tutta l'Isola

Operazione “Ferragosto sicuro” da parte della Polizia di Stato che in occasione delle vacanze di Ferragosto aumenta i livelli di sicurezza nelle città e nei siti sensibili come porti e aeroporti. Lo farà schiarando altri uomini e mezzi nel territorio per rafforzare le misure di prevenzione e controllo.

In particolare la Questura di Palermo garantisce la sicurezza nei luoghi di balneazione cittadini e di provincia, interessando anche i Commissariati di distaccati, per la prevenzione e la repressione di reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo commerciale e di ogni altra forma di illegalità. Particolare attenzione sarà dedicata al tradizionale fenomeno dell’accensione di “falò” in spiaggia la notte di ferragosto.

La polizia farà particolare attenzione ai furti con strappo, i borseggi e la vendita di merce contraffatta mediante i Poliziotti di Quartiere, che opereranno tra il centro storico, Cefalù e Mondello, assicurando costanti contatti con cittadini e commercianti. In città sarà, inoltre, garantito e rafforzato, il servizio di prossimità e di controllo del territorio, infatti la Polizia di Stato, che si avvale sia di velocipedi sia dei mezzi di propulsione elettrica, batterà i luoghi tradizionalmente frequentati da cittadini e turisti, con particolare riguardo al cosiddetto “Percorso Arabo Normanno dell’Unesco”, con lo scopo di prevenire e reprimere i reati predatori.

Grande attenzione viene inoltre rivolta ai furti in appartamento (soprattutto nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno), alle truffe in danno degli anziani e all’assistenza alle fasce deboli.

La polizia inoltre suggerisce ai cittadini di segnalare immediatamente al “113” rumori sospetti che provengono da appartamenti limitrofi al proprio, soprattutto quando si è a conoscenza che il vicino non si trova in casa.

È stata implementata notevolmente la vigilanza al porto e in aeroporto anche da parte della Polmare e della Polaria, che applicheranno tutte quelle misure preventive e di sicurezza previste dagli specifici piani antiterrorismo predisposti a livello nazionale e locale.

Sul fronte della sicurezza stradale sarà ampliata la sicurezza grazie all’utilizzo di numerose pattuglie impiegate sulle principali arterie stradali ed autostradali in ambito provinciale, interessate dall’esodo ferragostano. Oltre che alla velocità, rilevata con i più moderni mezzi tecnici, le pattuglie della Polizia Stradale presteranno particolare cura guida in stato di ebrezza e all’uso di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti.

Per garantire la sicurezza in mare la Polizia di Stato metterà in campo, come di consueto, la Squadra Nautica, che si avvale del Nucleo sommozzatori e del Team degli “Acqua Scooter

I giardini e le zone verdi di Palermo saranno presidiate dal Reparto a Cavallo della Polizia di Stato.

Sotto la lente di ingrandimento anche i luoghi della movida, le discoteche i pub, i luoghi d’incontro, dove si riuniscono giovani palermitani e turisti. Inoltre, l’opera di sorveglianza in questi giorni roventi non potrà che essere intensificata davanti ai maggiori locali notturni del territorio, quelli da sempre più amati dal “popolo della notte”.