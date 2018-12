a palermo ospedali 'circondati' dai parcheggiatori

La Polizia Municipale ha notificato l’ordine di allontanamento a tre posteggiatori abusivi; due in via Tricomi, nei pressi dell’ospedale Civico e l’altro in via dei Vespri, vicino al Policlinico.

Dal monitoraggio del territorio, sulle aree più frequentate dagli utenti e scelte per l’attività di parcheggiatore, viene stilata una mappatura da cui si partirà per contrastare il fenomeno alla luce della nuova normativa.

L.D. di 34 anni e T.G. di 48 anni sono stati trovati rispettivamente nei pressi del Policlinico e del Civico; gli agenti hanno sanzionato entrambi per un importo di 1000 euro ciascuno e notificato l’ordine di allontanamento dall’area. C.G. di 38 anni, individuato in via Tricomi, oltre alle sanzione di 1.000 euro, è stato denunciato all’’autorità giudiziaria per rifiuto di generalità e resistenza a pubblico ufficiale.