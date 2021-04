Orlando accecato dal suo ruolo

Un video che mostra il degrado di Palermo dal centro alla periferia

Diventerà Bellissima Palermo sottolinea tutti i disagi di Palermo

“Orlando dovrebbe chiedere scusa a tutti i palermitani onesti“

Un video che mostra la città di Palermo da via Regione Siciliana al centro storico, in poco o meno di due minuti viene riassunta la condizione del Capoluogo. Mentre la politica litiga, i palermitani annegano nel degrado. È Loredana Novelli, presidente dell’Associazione Siciliae Mundi ed esponente di Diventerà Bellissima a Palermo, che dipinge un quadro desolante di Palermo in un video realizzato anche da Gabriele Dolce, Bartolo Corallo del coordinamento diventerà Bellissima Palermo.

Degrado dal centro alle periferie

Dalla situazione delle strade, ai rifiuti, alle partecipate, allo scandalo del cimitero dei Rotoli. Palermo sembra non avere più una guida. “Per amministrare una Città non è sufficiente chiudere vie al traffico lasciando tutto il resto all’incuria e al degrado – dicono da Diventerà Bellissima -. Non è sufficiente cercare ancora il colpevole quando è davanti ai nostri occhi ed è il Sindaco Orlando. Lo stesso che dichiara che andrà avanti anche senza la maggioranza ma, da uomo intelligente quale si reputa, dovrebbe comprendere e prendere coscienza che è arrivato il tempo di fermarsi”.

Dovrebbe capire che la visione di città che decanta e la Città tangibile sono due entità agli antipodi. L’immagine che sta lasciando ai posteri è quella della persona talmente accecata dal ruolo ricoperto che non ha più nessuna cognizione e contatto della realtà. Non basta una striscia di vernice a terra e chiamarla pista ciclabile, come non basta un rendering e dire che Palermo ha la sua nuova rambla per poi nascondere i veri problemi come si fa con la povere sotto il tappeto. Una terribile agonia che Palermo non merita affatto”. Loredana Novelli, Gabriele Dolce, Bartolo Corallo coordinamento diventerà bellissima Palermo.

“Conosciamo il territorio da almeno 20 anni”

Orlando è al capolinea secondo Loredana Novelli che però non chiede le dimissioni del primo cittadino. “Non possiamo chiedere le dimissioni di Orlando, non ci interessa prendere il momento di gloria chiedendo le dimissioni del sindaco ma ci interessa fare notare al sindaco che siamo a un punto di non ritorno. Orlando dice che vuole andare avanti, ma facciamo notare che Palermo è abbandonata, si pensa solo all’oggi in cui si vive un momento delicatissimo per la Città. Solo conferenze, parole e mai fatti”. Secondo la presidente di Siciliae Mundi, “Orlando non si rende più contro della reale situazione di Palermo. È sotto gli occhi di tutti i cittadini e dovrebbe dare spazio agli altri che devono essere consapevoli che quella del sindaco di Palermo è una poltrona pesante”.

Chi sarà quindi il prossimo sindaco di Palermo?

La Novelli sostiene che Palermo ha bisogno di una persona “capace di riprendere in mano quello che lascia Orlando, troveremo un’amministrazione comunale con 30 anni di carte, partecipate e serve una persona che prima di tutto pensa alla città e non al ruolo di sindaco che riveste, che pensa che la politica esiste e nasce per la gente”.

“Chieda scusa ai palermitani”

“Lei dovrebbe chiedere scusa a tutti i palermitani onesti, a quei defunti che non hanno trovato pace nemmeno da morti, a ogni figlio che non ha potuto salutare il proprio padre come avrebbe voluto, tutti spettatori di questo triste scenario. Dovrebbe trovare la lucidità necessaria e lasciare, finalmente, dopo 30 anni, quella “carica” che non Le appartiene più. Dovrebbe andar via senza se e senza ma, lasciando che i palermitani ricostruiscano con dignità la tanto amata Palermo”. Termina così il video pubblicato sui social da Loredana Novelli.