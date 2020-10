Le parole del sindaco di Palermo a Casa Minutella

«Sto per firmare un’ordinanza che entrerà in vigore già da domani, venerdì 23 ottobre, con cui ci facciamo carico della preoccupazione espressa a tutti i livelli per l’aumento dei contagi di Covid-19».

Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ospite della seconda puntata della 16esima edizione di Casa Minutella su BlogSicilia.it.

Orlando ha aggiunto: «Stiamo assistendo a un numero dei contagi che non c’era nella prima fase. Devo mandare un messaggio di preoccupazione e adottare provvedimenti in favore del diritto alla salute. Quindi, abbiamo pensato che, per i giorni venerdì, sabato e domenica sera, dalle 21 alle 5 del mattino, in ampie aree della città, soprattutto nel centro storico e nella zona Politeama – Libertà, sarà possibile camminare, recarsi a casa e nei ristoranti ma non sarà consentito stazionare e bivaccare. Inoltre, andrà sempre rispettato il distanziamento sociale di un metro previsto dal DPCM».

Il sindaco ha poi proseguito: «Non possiamo pensare che ci sia un poliziotto per ogni palermitano che, quindi, va invitato a comportarsi bene. Da uno a dieci, sono preoccupato dieci. E la preoccupazione è la migliore prevenzione perché, se diciamo che il Covid-19 non c’è, è il miglior modo affinché si diffonda. Ho il dovere di essere preoccupato e di mettere in atto provvedimenti per far comprendere che è un rischio per la vita non rispettare le regole fondamentali come indossare la mascherina e lavarsi le mani».

Orlando ha ricordato che «siamo di fronte a un fenomeno che non si è mai verificato nella storia della umanità, una tragedia che non ha nulla a che vedere con Černobyl’, un terremoto o un vulcano: è una tragedia globale, più globale della seconda guerra mondiale. Non possiamo disperarci completamente ma la preoccupazione, ripeto, è la migliore prevenzione».

Infine, il sindaco di Palermo ha affermato: «È finita la fase della scuola sicura e del ristorante sicura. Il coronavirus è ovunque e sta dilagando. Il problema è chi non rispetta le regole di sicurezza non i posti».

VIDEO DELLA PUNTATA:

