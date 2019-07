Il ricavato andrà in beneficenza

Una passeggiata all’alba in uno dei tratti meno considerati del lungomare di Palermo: Sant’Erasmo e la Costa Sud, luoghi che stanno attraversando un percorso di riqualificazione (in dirittura d’arrivo i lavori del porticciolo di Sant’Erasmo).

Guida d’eccezione sarà il sindaco Leoluca Orlando che, in compagnia dell’architetto Sebastiano Provenzano, racconterà la storia di quest’area e le preziose realtà sociali che vi operano da decenni.

L’iniziativa, al via giovedì 1 agosto alle 6.00, parte dall’associazione “Buongiorno notte”, assiduamente impegnata in gite culturali nel centro storico, al confine fra la notte e il giorno, quando i monumenti risplendono in tutto il loro fascino alle prime luci dell’alba.

Dall’istituto di Padre Messina, si passeggerà verso il Porto di Sant’Erasmo per proseguire, poi, verso l’Ecomuseo del Mare Memoria Viva, simbolo del rapporto tra Palermo e il mare.

La passeggiata vista mare continuerà fino alla tappa finale: lo Stand Florio. Per l’occasione, l’edificio liberty progettato nei primi anni del Novecento dall’architetto Ernesto Basile e ristrutturato l’anno scorso, aprirà le porte e ospiterà i “pellegrini” per la consueta colazione a fine percorso.

Raduno dei partecipanti in Via Padre Giovanni Messina 1.

Il ricavato delle quote (25 euro a persona) sarà devoluto in beneficenza.