L'episodio

Un altro caso di aggressione che ha per protagonista un pitbull. L’episodio ha suscitato molto clamore a Terrasini. Ad essere azzannato è uno shitzu di piccola taglia che camminava lungo la strada a guinzaglio con il padrone.

A denunciare è Fabio Ruvolo, proprietario dello shitzu con cui stava passeggiando lo scorso 2 giugno per i vicoli del comune palermitano, precisamente in via Andrea Dorio. La tragedia si è consumata in pochi minuti, poi interrotta dal proprietario del pitbull che, con una certa difficoltà, è riuscito a staccare i denti dell’animale dal collo dello shitzu.

La vicenda

Un episodio di violenza ha turbato la comunità di Terrasini. Intorno alle 11 di domenica 2 giugno, Ruvolo, insieme alla sua famiglia, stava passeggiando con il suo shitzu al guinzaglio quando, all’improvviso, un pitbull è uscito da una casa privata e si è scagliato contro il piccolo cane.

La scena ha terrorizzato tutti, compresi i bambini che hanno assistito alla scena: il pitbull, inferocito, ha afferrato il piccolo shitzu per il collo. L’intervento immediato degli abitanti della zona è stato provvidenziale. Tutti si sono precipitati per cercare di allontanare il cane aggressivo, ma solo dopo pochi minuti di terrore, il proprietario del pitbull è riuscito a separare i due animali.

I carabinieri sono giunti sul luogo dell’accaduto e hanno constatato le gravi ferite riportate dal cagnolino.

“Non sarà facile elaborare il trauma vissuto dai presenti – ha dichiarato Fabio Ruvolo – soprattutto dai bambini. Tuttavia, speriamo che questa nostra denuncia pubblica possa spingere le autorità competenti a prendere provvedimenti per rivolvere questa situazione di pericolo imminente”.

Bimbo azzannato da due cani, la tragedia a Termini Imerese

Un bimbo è stato azzannato da due cani a Termini Imerese (Palermo). L’aggressione è avvenuta in via Navarra. I due grossi animali si sono avventati contro il volto del piccolo. Per sua fortuna è intervenuto un residente che è riuscito a mettere in salvo il bimbo e allontanare le due furie che si sono avventate contro.

Il piccolo è stato portato prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese e poi all’ospedale dei Bambini. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della polizia e quelli della municipale.

Like this: Like Loading...