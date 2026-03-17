Un profilo con esperienza per far crescere la chirurgia specialistica

L’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli affida la guida dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria al dottor Giampiero Parrinello, specialista siciliano con una lunga esperienza maturata tra Italia ed estero.

La nomina arriva a seguito di concorso pubblico e segna un ritorno in Sicilia dopo oltre un decennio trascorso in strutture di rilievo nazionale.

Una carriera internazionale tra ricerca e sala operatoria

Parrinello, originario di Marsala, si è formato all’Università degli Studi di Firenze, dove ha conseguito la laurea, il dottorato in Neuroscienze e la specializzazione in Chirurgia otorinolaringoiatrica funzionale. Un percorso accademico solido, affiancato da una costante attività clinica.

Negli ultimi dieci anni ha lavorato a Genova, presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, come dirigente medico. Qui ha consolidato competenze chirurgiche avanzate, in particolare nel trattamento dei tumori del distretto testa-collo.

Il suo profilo si distingue anche per le esperienze internazionali. Nei Paesi Bassi ha svolto una fellowship full-time presso il Centro Oncologico Olandese (NKI-AvL) di Amsterdam, uno dei centri di riferimento europei. Ha inoltre perfezionato le proprie tecniche negli Stati Uniti e in Canada, entrando in contatto con modelli organizzativi e tecnologie di alto livello.

Parrinello vanta una casistica significativa: oltre 3.000 interventi chirurgici. Un dato che restituisce il peso della sua attività clinica. Accanto alla pratica operatoria, ha sviluppato un’intensa produzione scientifica, con pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Ha anche partecipato alla valutazione del primo programma italiano di fellowship in chirurgia testa-collo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Fa parte della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Cervico-Facciale (SIO e ChCF) e della Società Italiana di Microchirurgia (SIM), due realtà centrali per lo sviluppo della disciplina in Italia.

“Esperienza e abnegazione al servizio dell’Ospedale Civico”

La direzione aziendale sottolinea il valore strategico della scelta. Il direttore generale Walter Messina ha evidenziato il significato del rientro di un professionista formato anche fuori regione: “Ci onora particolarmente che un professionista brillante possa finalmente tornare nella sua terra di origine, per ricoprire, peraltro, un incarico così significativo, dopo aver consolidato, con grande abnegazione la sua esperienza professionale e chirurgica presso realtà altrettanto prestigiose italiane ed estere. Siamo certi che egli potrà, dunque, apportare una svolta progressista in riferimento ad un settore chirurgico di alta specializzazione come quello che oggi va a guidare e il suo apporto sarà certamente strategico per conseguire ulteriori successi rispetto alle già elevate perfomance che caratterizzano l’ORL aziendale”.