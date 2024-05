Venerdì 31 maggio alle 17,30 avrà luogo a Palermo il concerto solidale del duo Gabriele e Alessandro Laura, organizzato dal club Inner Wheel Palermo Igea, presso il Conservatorio A.Scarlatti di via Squarcialupo, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di neonatologia dell’ospedale civico di Palermo per la costituzione della BLUD :”Banca del Latte Umano Donato”. Le Banche del Latte Umano Donato sono strutture create con lo scopo di selezionare, raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte umano donato da mamme ritenute idonee che verrà successivamente utilizzato per specifiche necessità mediche.

La Blud al Civico

Il latte umano rappresenta, infatti, l’alimento naturale e ideale per il bambino, specialmente per i neonati in pretermine, per questi bambini il latte della BLUD è da considerarsi una vera e propria risorsa terapeutica. La presidente del club Inner Wheel Palermo Igea Niny Piazza De Nicola e le socie, avendo appreso che all’Ospedale Civico di Palermo non esiste tale struttura , si sono attivate per poter costituire la BLUD presso il reparto di neonatologia dell’ospedale civico diretto dal dottor Vitaliti coinvolgendo i due giovani talenti Gabriele e Alessandro Laura, che hanno accettato volentieri di preparare un concerto con lo scopo di raccogliere i fondi per questa bellissima finalità.

Cos’è la Blud

La promozione dell’allattamento materno, in linea con le raccomandazioni Unicef e OMS, è un obiettivo di salute di grande importanza per la sanità pubblica. Il latte della propria madre, fresco o adeguatamente conservato, è l’alimento ideale anche per i neonati pretermine. Quando non è disponibile o non è sufficiente, il latte umano donato rappresenta l’alternativa più valida. I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo del latte umano di banca nell’alimentazione dei neonati pretermine sono bassa incidenza di enterocolite necrotizzante, ridotta incidenza di sepsi ed altre infezioni, ridotta incidenza di displasia broncopolmonare.

La realtà delle Banche del latte umano donato (BLUD) è già presente nel nostro Paese ed è in costante evoluzione: queste strutture offrono un servizio che ha lo scopo di selezionare, raccogliere, conservare e distribuire il latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche. Le BLUD sono indispensabili per soddisfare le necessità dei neonati pretermine, ma si rendono utili anche in altre situazioni, sulla base di precise indicazioni mediche, per esempio per i rari casi di neonati a termine che per brevi periodi non possono essere alimentati al seno, o neonati affetti da patologia.