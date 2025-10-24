Un approccio diverso alla crescita economica attraverso l’uso di strumenti previsionali e l’analisi dei risultati ottenuti dai provvedimenti che l’amministrazione pubblica andrà adottando. Tutto per tarare la macchina regionale, nei prossimi due anni, rispetto alle esigenze economiche della Sicilia.

Accordo fra Regione e Svimez

Punta a rafforzare la capacità di pianificazione delle politiche regionali attraverso strumenti avanzati di previsione economica e valutazione dell’impatto degli interventi pubblici il protocollo d’intesa firmato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal direttore della Svimez, Luca Bianchi. L’accordo, dalla durata biennale, avvia una collaborazione strategica per mettere a disposizione dell’amministrazione dati aggiornati e conoscenze scientifiche utili a orientare in modo più efficace le strategie di sviluppo territoriale.

L’Osservatorio sulla competitività

Al centro dell’intesa, l’istituzione di un Osservatorio sulla competitività del sistema produttivo siciliano e sull’impatto dei dazi statunitensi. La struttura avrà il compito di monitorare le dinamiche economiche del territorio e valutare gli effetti delle politiche commerciali internazionali sulle imprese regionali, in un contesto di crescente incertezza sui mercati globali.

I quattro assi della collaborazione

La collaborazione si articolerà su quattro assi principali: l’analisi del contesto socio-economico siciliano nel quadro delle tendenze del Mezzogiorno; l’aggiornamento continuo dei dati a supporto dell’elaborazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr); lo sviluppo di strumenti di valutazione d’impatto mediante il modello econometrico regionale N-Mods della Svimez, ovvero l’elaborazione di previsioni differenziate tenendo conto delle specificità dei diversi meccanismi di sviluppo; l’accrescimento delle capacità analitiche dell’amministrazione nella lettura dei fabbisogni territoriali.

Analisi e conti autonomi

La Svimez metterà a disposizione della Regione la propria consolidata esperienza nella produzione di conti economici regionali autonomi, con serie storiche che coprono il periodo 1995-2024, e la competenza maturata in collaborazioni con istituzioni quali Ocse, Commissione Europea, Istat e Ufficio Parlamentare di Bilancio.

L’intesa rappresenta un passo significativo verso una programmazione regionale basata su evidenze scientifiche e strumenti quantitativi di ultima generazione.