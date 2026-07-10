Otto treni speciali per garantire gli spostamenti dalla provincia verso Palermo e viceversa nei giorni del festino di santa Rosalia e tentare di alleggerire il traffico che inevitabilmente impazzirà per effetto delle chiusure necessarie alla festa. Li annuncia la Regione siciliana che da qualche tempo ha intrapreso questa via in collaborazione con Trenitalia in occasione di ogni evento. E’ stato fatto anche per il concertone di radio Italia, solo per fare un esempio.

Aricò: “Servizio potenziato”

“Anche quest’anno la Regione Siciliana ha ritenuto fondamentale, in collaborazione con Trenitalia, offrire un servizio potenziato di treni che consenta spostamenti più sicuri e sostenibili in occasione del Festino di Santa Rosalia” dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò commentando l’attivazione di otto treni straordinari sui collegamenti “Palermo Centrale – Palermo Giachery”, “Palermo Centrale – Piraineto”, “Palermo Centrale – Cefalù” che circoleranno nella notte fra il 14 e 15 luglio 2026 per il 402esimo Festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

In particolare, la notte fra il 14 e il 15 luglio sulla Palermo – Cefalù è previsto un treno con partenza da Palermo Centrale all’1:30 e uno con partenza alle 2:00 entrambi con fermate intermedie a Palermo Brancaccio, Palermo Roccella, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia-Solunto-Porticello, Casteldaccia, Altavilla, S. Nicola (Tonnara), Trabia, Termini Imerese, Campofelice e Lascari.

Incrementate anche le corse nel Nodo di Palermo; la notte fra il 14 e il 15 luglio sulla relazione Palermo-Piraineto sono previsti 2 treni con partenza da Palermo Centrale all’1:30 e alle 2:00, con fermate intermedie a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo De Gasperi, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La Malfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea e Carini.

Previsti ulteriori due treni da Palermo Centrale a Palermo Giachery con partenza all’1:20 e all’1:40 e due treni da Palermo Giachery a Palermo Centrale con partenza alle 2:06 e 2:26, i treni fermeranno a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo Libertà, Imperatore Federico, Fiera.

Momento di partecipazione, non solo di devozione

“Il Festino per Palermo è un momento di partecipazione, devozione e cultura popolare che richiama migliaia di persone tra residenti e abitanti di tutta l’Isola, oltre che turisti – ha aggiunto Aricò – con l’incremento delle corse sulla linea Palermo – Cefalù e nel nodo di Palermo, vogliamo garantire una mobilità efficiente alternativa all’auto e spostamenti sicuri e affidabili a chi intende vivere serenamente la festa e rientrare in tarda serata”.

Le informazioni sulle corse

Le informazioni sulle corse aggiuntive sono disponibili sul sito di Trenitalia (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. È consigliabile acquistare anticipatamente il biglietto del treno. Nella stazione di Palermo Centrale è previsto inoltre un presidio di Assistenza alla Clientela e di FS Security.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa, partecipando agli eventi previsti nell’ambito del 402° Festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo.