Un importante evento culturale e accademico si terrà a Palermo il prossimo 13 dicembre in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla nascita di San Tommaso d’Aquino. Il convegno, che ha ottenuto il prestigioso Patrocinio ufficiale del Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura, e dell’Università Popolare Cattolica Montemurro D’Ippolito, si svolgerà presso la storica Chiesa di Sant’Antonio Abate, detta dell’Ecce Homo, situata in via Roma 203 a Palermo. L’evento, organizzato dalla Fondazione Thule Cultura e dall’Accademia Siciliana Cultura Umanistica, sarà presieduto e condotto dal prof. Tommaso Romano, inizierà alle ore 9,00 e proseguirà per l’intera mattinata, fino alle 13,30.





Gli indirizzi augurali e gli auspici sono affidati all’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco della città di Palermo On. Giampiero Cannella, seguirà la prolusione, tenuta da Monsignor Prof. Gaetano Tulipano, figura di spicco nel panorama teologico e culturale. Il programma prevede contributi di professori, studiosi, giornalisti che verteranno sull’attualità del messaggio di San Tommaso d’Aquino. Nel dettaglio l’elenco degli interventi: avv. prof. Giovanni Condello, ch.mo prof. Ciro Romano, prof. Carmelo Muscato, prof. Daniele Fazio, prof. ing. Antonino Sala, dott. Giuseppe Bagnasco, arch. Ciro Lomonte, prof. Tommaso Romano, prof. Francesco Pira, prof.ssa Anna Maria Lo Piccolo, prof. Michele Crociata.





Nel corso del convegno tomista è previsto un concerto dell’arpista Ginevra Gilli, verranno ammessi nuovi accademici A.S.C.U. (Accademia Siciliana Cultura Umanistica) e assegnato il titolo Meritum Studiorum ad alcuni esponenti delle arti, delle professioni e della cultura.

“Un grande e ulteriore evento che riunirà parte importante di studiosi, cultori e specialisti per affrontare la luce sempre attuale del magistero e del diritto naturale del Dottore Angelico” ha dichiarato il Prof. Tommaso Romano a nome degli Enti organizzatori.

La cittadinanza e gli studiosi sono invitati a partecipare a questa significativa occasione di approfondimento del pensiero di uno dei massimi filosofi e teologi della storia.

Luogo: Chiesa di Sant’Antonio Abate, detta dell’Ecce Homo, Via Roma , 203, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 09:00

