Insieme agli assessori delle altre regioni

L’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, questo pomeriggio ha incontrato, insieme agli assessori per l’Agricoltura di tutte le regioni italiane, il Ministro per le Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui la nuova Pac 2020 e il decreto Emergenza in agricoltura, contenente disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

“L’incontro romano è stata l’occasione per sottolineare al Ministro l’esigenza di attivare barriere fitosanitarie per salvaguardare diverse produzioni del nostro territorio, rende noto Bandiera, ho ribadito l’esigenza che si avvii un piano agrumicolo nazionale e d’intesa col Presidente Musumeci e con il Presidente dell’Assemblea Regionale Gianfranco Miccichè ho chiesto che si tenga, con estrema urgenza, un incontro al Ministero, alla presenza dei rappresentanti delle marinerie siciliane, per discutere e realizzare un riequilibrio del sistema di ripartizione nazionale delle quote

tonno”.