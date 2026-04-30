“Ho formalmente trasmesso una richiesta al Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e al Direttore Generale dell’Ente, Dott. Eugenio Ceglia, finalizzata alla sospensione della compensazione automatica dei tributi non versati dai dipendenti comunali.
L’iniziativa si inserisce nel contesto della cosiddetta “pace fiscale”, misura che potrebbe consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria attraverso strumenti agevolati.
In particolare, la proposta avanzata mira a garantire anche ai dipendenti comunali interessati la possibilità di accedere ai benefici previsti dalle procedure di definizione agevolata che sarà approvata dal consiglio comunale, evitando che il meccanismo della compensazione automatica possa precludere tale opportunità.
Si tratta di una misura di equità e buon senso amministrativo, che consentirebbe ai lavoratori dell’Ente di aderire agli strumenti previsti dalla normativa nazionale in materia di regolarizzazione fiscale, in un’ottica di maggiore equilibrio e tutela.
La richiesta evidenzia come la sospensione temporanea della compensazione possa rappresentare una soluzione utile e coerente con le politiche di definizione agevolata attualmente in discussione.
Auspico un rapido riscontro da parte dell’Amministrazione, al fine di consentire una valutazione tempestiva della proposta e una eventuale attuazione in tempi compatibili con l’iter della “pace fiscale”.
Lo ha detto il consigliere comunale e Presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco.
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