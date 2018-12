Padovani generosi

di porta aperta ai vogliosi

nostri eroi

che qual buoi

imperversano nel campo

Traiakosky come un lampo

tira a sorte

e le porte

d’avversario

straordinario

offriron tergo

al Palermo che a usbergo

l’usarono a trionfo

e fu tonfo

la doppietta

con Rajkovic all’erta

che intercetta il pallone

da campione

Ma l’affondo della terza rete

è di Nestarosky che ha sete

di gloria e di nomarsi

né si risparmia quando darsi.

Siam sicuri or che guida

il campionato da movida

per Il Palermo ormai sicuro

mostra a tutti il lato duro.

Zamparini o chi per lui

farà conto con colui

che è convinto di vittoria:

è il Palermo che fa storia

